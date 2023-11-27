نهال عنبر عن الراحل طارق عبد العزيز: حذرته من التدخين المستمر.. ولسه خارج من عملية قلب خطيرة

كشفت الفنانة نهال عنبر، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

الفنان طارق عبد العزيز والفنانة نهال عنبر - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وبمزيد من الحزن والآسى نعت الفنانة نهال عنبر، الفنان الراحل في مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، ويذاع عبر قناة “صدى البلد”، قائلة: “كان جدع وطيب وصاحب صاحبه”.

وأضافت: “آخر مكالمة بينا كانت من أسبوعين.. كنا بنضحك وبنهزر.. ولما توفى كان بيشتغل بعد خروجه من عملية قلب خطيرة من فترة بسيطة.. وكنت بتابعه بشكل مستمر في الأيام اللي فاتت.. وفي آخر مكالمة بينا حذرته من التدخين المستمر”.

يتذكر أن الفنان طارق عبد العزيز قام بإجراء جراحة في القلب في شهر يونيو الماضي، وقد كتب على صفحته الشخصية في فيس بوك: “الحمد لله دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح. أود أن أطمئن الجميع بأنني بخير الآن، وأشكرهم على التواصل والدعاء المستمر. ولدي قائمة لا تنتهي من الأشخاص الذين أرغب في شكرهم، حيث يأتي في مقدمتهم الجمهور الغالي والمحب الذي ملأ الصفحات بالدعاء. أريد أيضًا أن أشكر الصحافة المصرية على تحريها الدقة قبل النشر، ولا يمكنني نسيان بيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بقيادة السيد أشرف زكي وجهود السيدة نهال عنبر التي بذلت قصارى جهدها لتجاوز أي عقبات. لم ينتهي الشكر لأن القائمة طويلة”.