نقيب المهن التمثيلية يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

رد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير صلاح السعدني.

الفنان صلاح السعدني ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قال الدكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية أدلى بها منذ ساعات قليلة أن الأنباء التي تم تداولها بشأن تدهور حالة الفنان صلاح السعدني، مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن الفنان الكبير صلاح السعدني، بصحة جيدة، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم مع نجله الفنان أحمد السعدني، وإذا كانت هناك أنباء جديدة لم يخفيها.

وطالب الدكتور أشرف زكي، مروجي الشائعات المغرضة بشأن الفنانين بأن يكفّوا عن ذلك، ووجه رسالة للصحافة والإعلام بضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة الأنباء قبل نشرها وتداولها.

الجدير بالذكر أن الفنان صلاح السعدني، غاب عن الساحة الفنية والمناسبات الاجتماعية في السنوات القليلة الماضية، وأكد نجله الفنان أحمد السعدني، أن والده لا يرغب في الظهور الإعلامي وقرر أن يعيش حياته في هدوء بعيدًا عن الأضواء.