نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

أثيرت حالة من الجدل الشديد خلال الساعات القليلة الماضية، عقب أنتشار خبر وفاة الفنان عادل إمام “الزعيم” وتم نقل الخبر في كثير من الصفحات علي مواقع التواصل الإجتماعي الأمر الذي جعل الكثير من معجبى ومحبي الفنان عادل إمام يشعرون بحالة من الحزن الشديد لهذا الخبر، وقال البعض وفاة الزعيم في حالة من التكتم من أبنائه ومتلزمون الصمت ولا يردون علي التساؤلات الموجة لهم، بعد ذلك جاء رد نقيب الممثلين”أشرف زكي” قال أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة وكان أخر ظهور له في عزاء الفنان الراحل عزت أبو عوف رحمة الله عليه، وقال ماتردد في الساعات الماضية ماهي إلا شائعات سخيفة يتم ترويجها عن طريق بعض الصفحات وليس لها أي أساس من الحقيقة، وقال أنه تم التواصل مع الزعيم منذ قليل للأطمئنان عن صحته وهو بخير.

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ترويج الكثير من هذه الأخبار

قال أشرف زكي أن هذه ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها الزعيم عادل إمام لمثل هذه الأخبار، وهو دائماً يحرص علي نفي هذه الأخبار بنفسه لكي يطمئن جمهوره ومحبيه عليه، وأضاف أنه سوف يتم إتخاذ إجراء من نقابة المهن التمثيلية للوقوف لمثل هذه الصفحات التي تقوم بترويج مثل هذه الشائعات.

أخر أعمال الفنان عادل إمام

من جهة أخري قال نقيب الممثلين أن الفنان عادل إمام سوف يقوم بتصوير المشاهد الأخيرة المتبقية له من مسلسه الجديد المؤجل “فالنتينو” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، ولكن تم تأجليه لأسباب لم يتم الأفصاح عنها حتي الأن، يشاركه البطولة مجموعة من ألمع نجوم الفن من بينهم الفنانة دلال عبد العزير والفنانة داليا البحيري والفنان حمدي الميرغني وإخراج رامي إمام.

يستعد الفنان الكبير عادل إمام لمشاركة أبنه محمد في بطولة فيلمه الجديد والذي سوف يعود به الزعيم عادل إمام لشاشة السينما المصرية بعد غياب عدة سنوات منذ أن قام بالتفرغ للمسلسلات الدرامية، وسوف يتم بدء التصوير عقب أنتهاء أبنه محمد من تصوير فيلمه الجديد “لص بغداد” مع أمينة خليل وياسمين رئيس وبيومي فؤاد المقرر عرضه في العام الحالي.