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نقل بيومي فؤاد ونجله للمستشفى بعد تعرضهما لوعكة صحية

حازم البنا

تم نقل الفنان بيومي فؤاد وابنه المخرج الشاب محمد بيومي إلى المستشفى بعد تعرضهما لوعكة صحية مشتركة.

نقل بيومي فؤاد ونجله للمستشفى بعد تعرضهما لوعكة صحية

البداية فيديو نشره الابن

حيث تم نشر فيديو على حساب محمد بيومي في موقع Instagram يظهرهما في غرفة المستشفى وهما يرتديان أقنعة الأكسجين، دون الدخول في أي تفاصيل أخرى عن نوع الوعكة أو سببها.

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد كان فيلم “الحريفة” الذي شارك فيه مع نور النبوي وأحمد حسام ميدو ونور إيهاب وأحمد غزي وخالد الذهبي وسليم الترك وكزبرة، والفيلم من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح وإنتاج TVision.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ بيومي فؤاد مؤخرا تصوير فيلم جديد بعنوان “أرض جهنم”، والذي يشارك في بطولته هيفاء وهبي وعمرو عبد الجليل وعبير صبري، الفيلم من تأليف عمرو عاصم، وسيناريو وحوار شروق أشرف، وإخراج وليد محي، وتم تصويره في حي المقطم بالقاهرة.

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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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