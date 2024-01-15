نقل بيومي فؤاد للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان بيومي فؤاد لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى، وذلك حسبما أعلن نجله منذ قليل من خلال ستوري عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

الفنان بيومي فؤاد- صورة أرشيفية

وظهر الفنان بيومي فؤاد في الصورة التي نشرها نجله، وهو على جهاز التنفس الصناعي، بعد تعرضه لأزمة صحية في الساعات الأخيرة من اليوم.

وفي سياق آخر، كان الفنان بيومي فؤاد قد احتفل مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلم “الإسكندراني”، في المملكة العربية السعودية، والذي يشارك فيه مع الفنان أحمد العوضي، وزينة، وإخراج خالد يوسف.

كما غاب بيومي فؤاد عن حضور العرض الخاص لفيلمه “الإسكندراني”، والذي أقيم في القاهرة مؤخرًا، وذلك بعد تعرضه للعديد من الانتقادات بعد أزمته مع الفنان محمد سلام.