نقابة المهن التمثيلية تكشف آخر تطورات حالة فادي خفاجة الصحية

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة، الذي تعرض لحادث سير منذ ساعات قليلة دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج.

الفنان فادي خفاجة داخل المستشفى - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقال الدكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الأربعاء، أن الفنان فادي خفاجة خرج من المستشفى، بعد أن استمر لمدة ساعات تحت الملاحظة داخل العناية المركزة إثر الحادث الذي تعرض له.

وأضاف الدكتور أشرف زكي، أن حالة الفنان فادي خفاجة، الصحية أصبحت مستقرة حاليًا وخرج من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل، وطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

وحرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على التواجد بجوار الفنان فادي خفاجة، عقب تعرضه للحادث، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة نصر وخضوعه للرعاية الكاملة حتى يتماثل للشفاء.

كان الفنان فادي خفاجة، الذي اشتهر بأداء دور (شرف الدين) في مسلسل “يوميات ونيس”، قد تعرض لحادث سير أمس الأربعاء، في أحد الشوارع العامة أثناء ظهوره في لايف عبر حسابه الشخصي على تطبيق “تيك توك” ما أدى إلى تهشم جزء من سيارته.