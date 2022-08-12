نقابة العلاج الطبيعي تعلن موعد نتائج تكليف خريجي كلية العلاج الطبيعي دفعة 2020

في بيان رسمي صادر منها، كشفت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن موعد نتائج تكليف خريجي كلية العلاج الطبيعي لدفعة عام 2020، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان في وقت سابق عن تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي دفعة عام 2020 في كل محافظات الجمهورية، ومن ثم بدأ الكثير بالتساؤل عن موعد التكليف الذي طال انتظاره لمدة عامين.

موعد تكليف دفعة 2020 من خريجي كلية العلاج الطبيعي

أوضح الدكتور سامي سعد نقيب عام العلاج الطبيعي في تصريحات صحفية أدلى بها بأن نتائج تكليف خريجي دفعة 2020 من كلية العلاج الطبيعي سيتم الكشف عنها في كل أنحاء الجمهورية وذلك في الخميس المقبل الموافق 18 من أغسطس.

على هامش ما سبق ذكره، كانت نقابة العلاج الطبيعي قد ناشدت كلاً من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وحثهم على الإقدام على كليات العلاج الطبيعي، وعليهم التأكد من أن بعض الكليات التي لها شراكة أجنبية كما أنه هناك بعض الكليات الأخرى ذات مصروفات باهظة الثمن وعلى السادة المسئولين مراعاة المواطنين، وذلك وفق التوجيهات الصادرة من الدولة المصرية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي وقت سابق، كانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي قد أكدت في بيان لها بأنها حريصة كل الحرص على ضبط المخالفين من أعضائها، وذلك بغرض الحفاظ على سلامة المرضى والحفاظ على سمعة المهنة التي تسببت بضرر بالغ في الآونة الأخيرة من جانب قلة قليلة من المنتمين إلى المهنة، إذ كان هدفهم الأسمى هو الثراء والتربح الغير مشروع.

تصريحات هامة لـ نقابة العلاج الطبيعي

استكمالاً لتصريحاتها، أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بأن هذا يأتي في إطار أداء دورها ومسئوليتها تجاه الوطن والمهنة والمرضى، وذلك في ظل تناول وسائل الإعلام لتلك المخالفات، كما أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي قد أضافت بأن كل من يخالف لائحة آداب المهنة من أعضاء النقابة سيتم إحالته للتحقيق، ومن ثم يتم عقابه بالردع القانوني بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وتعزيز مكانتها، بالإضافة إلى الحفاظ على إنجازاتها العديدة منذ القدم، هذا وقد طالبت كل الأعضاء بعدم العمل بمراكز العلاج الطبيعي الغير مرخصة بشكل رسمي تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

