نفي شائعة إلغاء الجنيه الورقي وتحديد موعد طباعة العملة البوليمر

بواسطة بدر

نفي البنك المركز المصري أنباء حول إلغاء عملية الحنية الورقي، وأكد أنها شائعة ليست لها أساس من الصحة، كما تحدث في بيان إعلامي عن موعد البدء في طباعة العملية البلاستيكية المصنوعة من البلوليمر، والتي سيتم استخدامها في الكثير من الدول للاستفادة من التقنيات الحديثة وكفائتها في التداول وتحملها لمختلف الظروف والعامل، وقد نشرت الخدمات الإعلامية لرئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح حقيقة الأمور.

نفي شائعة إلغاء الجنيه الورقي

جاء في التوضيح أنه غير صحيح مت تم نشره من شائعات حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية من فئة الجنية الورقي، وهذا بعد الرجوع إلى البنك المركزي الذي أكد على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية من الفئات الورقية المتداولة بالأسواق المصرية، ومن بينها العملة الورقية للجنيه، ولم يصدر أي بيانات حول إلغاؤه.

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أشار البنك المركزي إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، كما أنه يستحق الوفاء بكامل قيمته وذلك نظير ما يتم شراؤه من سلع أو الحصول عليه من خدمات، ومن حق أي مواطن استخدامه في أي معاملة مالية، ومرفق أدناة صورة من نص بين نفي شائعة إلغاء الجنية من الفئة الورقية.

بيان نفي شائعة إلغاء الجنية الورقي
بيان نفي شائعة إلغاء الجنية الورقي

موعد بدء طباعة العملة البوليمر

أشار إعلامي رئاسة مجلس الوزراء أن البنك المركزي المصري سيبدأ في طباعة العملة البوليمر “البلاستيكية” منتصف العام الجاري 2021، من خلال المطبعة الجديدة التابعة له والتي تم تشيدها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالاعتماد على أجدث التقنيات التكنولوجيا التي توصل لها دول العلم وبالأخص الأوربية .

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بدر

بدر سيد مصري الجنسية، محرر بموقع نجوم مصرية أهدف لتقديم عمل صحفي بمصداقية وأحب كرة القدم، مجال الدراسة الهندسة، متابعة الأخبار اليومية والمساعدة في فهم وكيفية الوصول للخدمات من مواقعها الرسمية هو ما نعمل على تقديمه بصورة سليمة ترضي متابعينا.


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