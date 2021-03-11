نفي شائعة إلغاء الجنيه الورقي وتحديد موعد طباعة العملة البوليمر

نفي البنك المركز المصري أنباء حول إلغاء عملية الحنية الورقي، وأكد أنها شائعة ليست لها أساس من الصحة، كما تحدث في بيان إعلامي عن موعد البدء في طباعة العملية البلاستيكية المصنوعة من البلوليمر، والتي سيتم استخدامها في الكثير من الدول للاستفادة من التقنيات الحديثة وكفائتها في التداول وتحملها لمختلف الظروف والعامل، وقد نشرت الخدمات الإعلامية لرئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح حقيقة الأمور.

جاء في التوضيح أنه غير صحيح مت تم نشره من شائعات حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية من فئة الجنية الورقي، وهذا بعد الرجوع إلى البنك المركزي الذي أكد على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية من الفئات الورقية المتداولة بالأسواق المصرية، ومن بينها العملة الورقية للجنيه، ولم يصدر أي بيانات حول إلغاؤه.

أشار البنك المركزي إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، كما أنه يستحق الوفاء بكامل قيمته وذلك نظير ما يتم شراؤه من سلع أو الحصول عليه من خدمات، ومن حق أي مواطن استخدامه في أي معاملة مالية، ومرفق أدناة صورة من نص بين نفي شائعة إلغاء الجنية من الفئة الورقية.

موعد بدء طباعة العملة البوليمر

أشار إعلامي رئاسة مجلس الوزراء أن البنك المركزي المصري سيبدأ في طباعة العملة البوليمر “البلاستيكية” منتصف العام الجاري 2021، من خلال المطبعة الجديدة التابعة له والتي تم تشيدها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالاعتماد على أجدث التقنيات التكنولوجيا التي توصل لها دول العلم وبالأخص الأوربية .