نغم فتوكي : عائلة فنية .. أدوار قليلة .. ونهاية غامضة

في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لمع اسم الممثلة والمطربة الجزائرية نغم فتوكي، رغم قلة أعمالها الفنية.

إلا أن حياتها الشخصية والمهنية كانت مليئة بالأحداث المثيرة، وصولًا إلى نهايتها المأساوية عام 2011.

تنحدر نغم من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة شقيق الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. والدتها تزوجت من لواء شرطة مصري، وأنجبت الفنانة إنجي شرف، لتكون نغم أختها غير الشقيقة.

أما حياتها الزوجية، فارتبطت بالفنان إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، ونجل المنتجة اعتماد خورشيد.

بدأت نغم مشوارها الفني بقوة، فشاركت في مسلسلات مهمة مع كبار المخرجين، أبرزها “عصفور النار” مع محمد فاضل و*”الموج والصخر”* مع إسماعيل عبد الحافظ.

لكنها سرعان ما اتجهت إلى أفلام المقاولات، وكان أشهرها فيلم “المشاغبون في نويبع”.

في الوقت نفسه، خاضت تجربة الغناء وقدمت ألبومين، إلا أنها انسحبت تدريجيا من الساحة الفنية في منتصف التسعينيات.

عادت للظهور مجددًا عام 2010 من خلال مسلسل “ريش نعام” مع داليا البحيري وعمرو واكد، قبل أن تختفي مرة أخرى، لتكتب القدر آخر فصول حياتها في أغسطس 2011، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

ففي ذلك التوقيت، صُدم جيرانها في مصر الجديدة بخبر سقوطها من شرفة شقتها التي كانت تقيم فيها بمفردها بعد انفصالها. ورغم تداول شائعات عن وجود شبهة جنائية أو انتحار بسبب أزمة نفسية.

إلا أن شهود العيان أكدوا أنها كانت تحاول تنظيف وحدة التكييف فسقطت عن غير قصد، ليتم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

رحلت نغم فتوكي مبكرا، لكن قصتها ما زالت تثير الجدل، بين بدايات فنية واعدة، ومحطات متناقضة، ونهاية مأساوية ظلت عالقة في ذاكرة جمهورها.