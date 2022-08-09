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السيدة انتصار السيسي تقدم نعي للفنانة القديرة رجاء حسين

عبد الرحمن رضا

قامت السيدة انتصار السيسي زوجة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بنشر منشور تنعي فيه الفنانة الراحلة رجاء حسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

السيدة انتصار السيسي تقدم نعي للفنانة القديرة رجاء حسين

نعي الفنانة رجاء حسين من السيدة انتصار السيسي

منشور السيدة انتصار السيسي
منشور السيدة انتصار السيسي

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وقالت في المنشور “أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها، رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته”.

الفنانة رجاء حسين

وتوفت الفنانة القديرة رجاء حسين صباح اليوم الموافق 9 أغسطس 2022، وتم دفنها منذ قليل في مقابر العائلة في مدينة ٦ أكتوبر.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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