السيدة انتصار السيسي تقدم نعي للفنانة القديرة رجاء حسين

قامت السيدة انتصار السيسي زوجة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بنشر منشور تنعي فيه الفنانة الراحلة رجاء حسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نعي الفنانة رجاء حسين من السيدة انتصار السيسي

وقالت في المنشور “أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها، رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته”.

وتوفت الفنانة القديرة رجاء حسين صباح اليوم الموافق 9 أغسطس 2022، وتم دفنها منذ قليل في مقابر العائلة في مدينة ٦ أكتوبر.