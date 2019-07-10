 نظام التموين الجديد لشهر يوليو 2019..رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد..وخطوات تظلمات حذف غير مستحقين للدعم

نظام التموين الجديد حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم صرف مقررات الشهر الجديد في جميع أماكن صرف التموين بجميع أنحاء مصر وقد قام الدكتور علي مصيلحي بالتأكيد على أن السعر الصحيح و العادل للسلع و المنتجات يأتي من خلال التسعيرة الجبرية عبر المنافسة وحرية الاختيار ونظام التموين, كما أشار مصيلحى إلى أن التنمية المستدامة التي يرغب فيها الجميع تتطلب أن يكون هناك حق محفوظ للمستهلك فهذا يعتبر هو المحرك الأساسي للاقتصاد من خلال حرية المنافسة و العرض و الطلب حيث تبدأ الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة و التي هي تابعة للوزارة لكي يتم صرف المقررات التموينية و كل هذا حسب نظام التموين.

نظام التموين الجديد.

و من جهة أخرى يهتم المواطنين بمعرفة نصيبهم من السلع التموينية، ويسعون للحصول عليها بسعر مناسب بعيدا عن الشراء من الأسواق التي ترفع الأسعار عليهم و الابتعاد عن جشع التجار كما تسعى الدولة هي الأخرى على أن تقدم الدعم على السلع لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق للسلع التموينية وكان وزير التموين أعلن عن زيادة الدعم لكل أسرة مكونة من 4 أفراد إلى 50 جنيه، والأسر التي تزيد عن هذا العدد يكون نصيب الفرد، ابتداء من عدد 5 ، يكون نصيب الفرد الخامس 25 جنيه، حيث تكون الزيادة التموينية له 4 جنيهات بدلا من 21 جنيها واليكم جدول بالأسعار.

نظام التموين الجديد وأسعار السلع .

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات الشهر الجارى، من خلال شركتى الجملة، حيث يتم الصرف لبقالى التموين و منافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، و هو 50 جنيها, كما يمكنكم الحصول على.

جدول أسعار السلع التموينية 2019.

السلعة السعر بالجنيه المصري كيلو السكر 9.00 جنيه لتر الزيت 19 جنيه كيلو الأرز 9.00 جنيه كيلو المكرونة 4. جنيه 500 جرام من السمن 12 جنيه 800 جرام من السمن 17.25 جنيه 500 جرام عدس 8 جنيه 500 جرام فول 4.50 جنيه 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 250 جرام من الجبن الأبيض 5.25 جنيه الصابون 125 جرام 5.50 جنيه صابون الغسيل 125 جرام 4.25 جنيه كليو الدقيق 6.75 جنيه الشاي 3.00 جنيه 500 جرام جبن 15.00 جنيه مرقة الدجاج 6.15 جنيه المربى 400 جرام 7.75 جنيه التونة 140 جرام 12 جنيه زجاجة الكلور 7.00 جنيه

الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية.

تسهيلا وتيسيرا عليك عزيزي القارئ.

نقدم لك أسهل وأبسط الطرق لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية، بكل سهولة ويسر، وتتمثل هذه الخطوات في :- أولاً عليك الدخول على موقع دعم مصر الرسمي———- من هنا, ثانياً بعد الدخول قم بإدخال رقم بطاقتك ثم اختار محافظتك التي تقيم بها, سيظهر لك مربع به بعض الحروف قم بتوخي الحذر واكتبها بدقة, قم بإدخال عدد أفراد أسرتك ببطاقة التموين التي لديك، ثم قم بكتابة الرقم القومي الخاص بهم وستجده في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة شخصية حتى الآن.

استكمال الخطوات.

سيقوم الموقع بفتح صفحة جديدة ونقلك لاستكمال الخطوات. قم بكتابة وإضافة المواليد الجدد. اكتب رقم هاتفك في المكان المخصص له. قم بكتابة رقم الدفع الالكتروني وستجده في فاتورة الكهرباء. ثم قم بتعديل صلة القرابة واضغط حفظ ليتم حفظ البيانات. قم بكتابة رقم هاتفك الأرضي وكذلك بريدك الالكتروني، واضغط على تحديث البيانات، ثم اضغط على حفظ، وبذلك تكون انتهت الخطوات

يتم صرف جميع المنتجات لكل شخص يستحق الدعم و لكل من قام بتحديث بياناته في بطاقة التموين في المواعيد التي تقوم وزارة التموين بتحديدها كل من يقوم بالإمتناع عن تحديث بيامات البطاقة التموينية يضع نفسه تحت العقوبات القانونية و التي تحددها وزارة التموين و من الممكن أن يمتنع من يخالف كل تلك القوانين من الإمتناع عن الحصول عن الحصص التموينية, كما يمكنكم معرفة.

كما صرح الدكتور علي مصيلحي أنه من المقرر أن يتم صرف السلع المدعمة للمواليد الجدد اعتبارا من الشهر القادم ، وذلك بسبب عدم الانتهاء من تسجيل كافة البيانات على النظام الإلكترونى الدعم المقدم للسلع التموينية، شهد تزايدًا متواصلًا، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين؛ فبينما تم تخصيص حوالي 39.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014/2015، وتخصيص مبلغ يقدر بـ42.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2015/2016، ومبلغ 59.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، فقد قامت الوزارة بتخصيص 86.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017/2018.

نظام التموين الجديد.

كما تهدف الحكومة من نظام التموين الجديد ورفع قيمة الدعم بالأساس الى تخفيف أعباء نظام الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، والذي من أساسياته رفع الدعم عن العديد من السلع، عن كاهل المواطن محدود الدخل، فتقوم الدولة بتحديد دعم خاص له عن طريق السلع الاستهلاكية المدعومة وهي أهم ما يشغل بال المواطن المصري حاليا، فهو يرغب فى معرفة نصيبه من الدعم التمويني، وما يمكن صرفه من السلع الغذائية الرئيسية حتى يمكنه مقاومة ارتفاع الأسعار فى السوق الحر.

والجدير بالذكر أن من أهم الأشياء التي يجب تنقيتها هي منظومة الخبز، وتقوم الوزارة بالعديد من الإجراءات في هذا الإطار، وكانت أهم تطور من وزارة التموين والدعم الأكبر منها موجهة في اتجاه رغيف الخبز والذي ما تزال الدولة تدعمه بالدعم الكبير، تكلفة رغيف الخبر 65 قرشا ويشتريه المواطن ب 5 قروش.

خطوات تظلمات حذف غير مستحقين للدعم.

وضعت وزارة التموين قائمة الفئات غير المستحقة من دعم البطاقات على الموقع الإلكتروني

أولا الدخول على موقع دعم مصر —- من هنا

ثانية كتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية إذا وجدت اسمك ضمن القائمة، فاعلم أنك من ضمن غير المستحقين

يبدأ تقديم التظلمات من يوم 1-3 وينتهي 15-3 ثم تقوم الوزارة ببحث التظلمات عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم ثم تقوم بالبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل. تظلم بطاقات التموين. صرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور “عمرو مدكور”، أنه تم إعادت فتح باب التظلمات للمواطنين الذين انطبق عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة من حذف غير مستحقي الدعم، نوفر لكم رابط تقديم التظلم الذي حدته وزارة التموين انتبع الخطوات التالية.

كشفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح 25 ألف طن دواجن وكميات لحوم تتراوح من 10 آلاف إلى 11 ألف طن لحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر المبارك مع توفير الأسماك الطازجة والمجمدة.