نصيحة عمرو أديب للشباب الباحثين عن عمل “الغنى غنى الفلوس مش النفس”

وجه الإعلامي عمرو أديب بعض النصائح للشباب الباحثين عن عمل، وذلك من خلال برنامجه الحكاية والذي يعرض عبر شاشة mbc مصر خلال حلقة أمس الجمعة، كما وجه بعض النقد لأصحاب الفيديوهات الذين يقومون بالإتجار بأحلام الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى ” لايف كوتش” وأيضاً بعض الذين يقومون بالترويج لمواقع العمل الحر وادعاء تحقيق مبالغ مالية كبيرة من خلالها.

وقال عمرو أديب في حديثه مخاطباً الشباب بعدم الانسياق وراء هؤلاء الذين يتاجرون بأحلام الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدم تصديقهم، وذلك بعض انتشار عدد كبير من أصحاب هذه الفيديوهات على وسائل التواصل، وادعائهم الثراء من خلال هذه المواقع وفي وقت قصير، على شاكلة كيف تحصل على مليون جنيه في سنة، أو اصنع أول مليون جنيه في حياتك وهكذا، وأضاف أنه من الأولى أن يقوموا هم بفعل ما يروجون له.

عماد أديب يتحدث عن علاقته بشقيقه عمرو أديب ” دا ابني مش أخويا” ويحدث عن المنتقدين له.

وأضاف عمرو أديب قائلا: أنا من الناس المؤمنة بأن الغنى عنى الفلوس وليس غنى النفس، وأن الإنسان لا بد أن يعمل ويجتهد، ولكن لن تصبح بيل جيتس في يوم وليلة، وأوضح أن الكل يريد أن يكون في أحسن حال ولكن لن يصل إلا فئة قليلة، ولا بد للشباب أن يدركوا ذلك حتى لا يتعرضوا للنصب من قبل البعض.