نشوى مصطفى تعود للتمثيل بعد غياب 10 سنوات

انضمت النجمة نشوى مصطفى لفريق مسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة النجم خالد النبوي، والمقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعرضه في موسم رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل “إمبراطورية ميم” عن أب يتمرد أولاده عليه، ويقرر العائلة اختيار حاكم غير الأب، ويوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكما للبيت، العمل راوية كتبها إحسان عبد القدوس، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضي.

وكان آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل “أنا وبابا وماما” الذي عرض في عام 2014، وشارك بطولته عدد كبير من النجوم منهم: أشرف عبد الباقي، وهناء الشوربجي، أسامة عباس، وعلي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ولقاء سويدان، وإخراج مايكل بيوح.