نشوب حريق كبير في كنيسة الأنبا بولا الأن

غرفة العمليات للحماية المدنية تلقت منذ قليل بلاغ يفيد بنشوب حريق كبير في كنيسة الأنبا بولا في منطقة منشية الصدر، وسريعاً ماتم إرسال 9 من سيارات الإطفاء لكي يتم السيطرة علي هذا الحريق، وتوجه قيادات أمن القاهرة إلي مكان الحادث لمعرفة سبب نشوب الحريق، وقد تم إبلاغ نيابة القاهرة لتولي التحقيق.

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تم فرض كردون أمنى الأن على موقع الحدث الذي نشب فيه الحريق بكنيسة الأنبا بولا بحداىق القبة وتم إخلاء المكان من الأشخاص المتواجدين حتي يتم السيطرة علي الموقف، وقال شاهد عيان على حادث كنيسة الأنبا بولا أن الكنيسة تتكون من ثلاث طوابق وقد تأثر الطابق الثاني والثالث بالحريق كثيراً وقد تم السيطرة على الحريق من قبل سيارات المطافي قبل أن يصل الحريق إلى الطابق الأول.

هل يوجد شبهة جنائية للحريق

أكدت المصادر الأمنية التي توجهت إلى مكان الحادث أنه لا يوجد أي شبهة جنائية لحريق كنيسة الأنبا بولا حتى الأن، وأنه لا يوجد أي وفيات لهذا الحريق، وقال مصدر أخر وفضل أن لا يذكر أسمه أن التحريات أوضحت أن سبب هذا الحريق هو ماس كهربائي في أحدى الكابلات الكهربائية الموجودة داخل الكنيسة

محافظ القاهرة أنتقل لموقع الحادث

أنتقل محافظ القاهرة إلي مقر كنيسة الانبا بولا لمعرفة سبب الحريق، وقد تبين عدم وجود ضحايا ولكن الأدخنة تسببت في أختناق بعض المواطنين المتواجدين في مقر الكنيسة.

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