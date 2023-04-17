نشر سجاد العيد على كوبري المحمودية بالاسكندرية يثير جدلاً.. وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة

في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك ومع قدوم عيد الفطر المبارك واستعداد كافة الأسر بتجهيزات العيد كنظافة المنازل وغيرها من الأمور ومنها غسيل السجاد للإستعداد لأيام عيد الفطر المبارك، تم تداول صور على مجموعات خاصة بمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتم نشر العديد من الصور التي تظهر استخدام الأهالي لكباري المشاة الممتدة على طريق المحمودية لنشر السجاد عليها، وقد لاقت هذه الصور عبارات الغضب والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض استخدام هذه المناطق لغسل السجاجيد عوضًا عن استخدامها للمشاة.

غلق وتشميع المغسلة

على الفوز من تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي تم إعلان غلق وتشميع مغسلة سجاد في منطقة محرم بك بحي وسط بمحافظة الإسكندرية يوم الأحد، بسبب تعديها على الطريق العام وذلك بعد نشر صاحب المغسلة السجاد على كوبري مشاة بمحور المحمودية.

وأمر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بإغلاق مغسلة سجاد في منطقة محرم بك بحي وسط، بسبب تعدي صاحبها على الطريق العام، وجاء ذلك بعد انتشار صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قيام بعض المواطنين بتعليق السجاد على كوبري مشاة بطريق المحمودية، وعلى الفور أمر المحافظ بضبط صاحب مغسلة السجاد ومحاسبة المسؤولين عن تعليقه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

بلاغ إلى رئيس الوزراء بشأن طريق المحمودية

وفي هذا السياق تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب وعضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكرار حوادث الموت بشكل منتظم على طول محور المحمودية بالإسكندرية، الذي يمتد لأكثر من 21 كيلومترًا ويعد شريانًا مروريًا حيويًا للمحافظة.

وأشار النائب إلى أن المحور يمر داخل الكتل السكنية من جانبي الطريق، وتتباعد المسافات بين كباري المشاة العلوية على طول الطريق، ويوجد مدارس قريبة من المحور، وهو ما يجعله صعب الاستخدام من قبل كبار السن والأطفال، ولذلك تكررت حوادث الموت على طول المحور بسبب عدم وجود مطبات صناعية أو إشارات مرورية في بعض الأماكن ذات الكثافة المرورية، والتي يمكن أن تحد من تكرار هذه الحوادث.