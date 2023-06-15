نرمين الفقي تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن الرجال/ تفاصيل

ظهرت الفنانة نرمين الفقي خلال برنامج “عرب وود” المذاع عبر شاشة قناة روتانا سينما، وقدمت الفنانة نرمين بعض النصائح للسيدات حيث قالت.

نصائح نرمين الفقي:

الراجل الكويس بيخلي الست أصغر وأحلى وأجمل وبيشيل من عليها عبء كبير جدا.

الست الصح في حياة الراجل بتنجحة .

زي ما وراء كل رجل عظيم امرأة أيضا وراء كل ست مرتاحة راجل.

الست لازم تهتم بنفسها كامرأة أنها متبقاش تخينة وتلبس اللي لايق عليها وأنها تبقى ست بيت.

الست لما تنزل تشتغل لازما تبقى تشتغل بقلب ودائما تحط حدود لطيفة بينها وبين أي حد.

وكشفت نرمين: ” عايزة راجل بمعنى الكلمة، راجل أعتمد وأتسند علية، راجل محترم ويحتويني، نفسي أرتبط براجل أقدر أقوله أنا بحبك”.

وأضافت قائلة: “أنا لغاية دلوقتي ما قولت لحد بحبك خالص، أنا عايزة راجل أحس أن يده أمان وسندي في الحياة، ويقويني ويكبرني، حتى لو الواحد وصل لحته معينة في شغله، أو في حياته يكون هو في ضهري ، وحماية بجد ليا.”

وصرحت نرمين الفقي عبر قناة DMC: “بقول ألف مبروك لكل حد أجتهد واشتغل وتعب ووصل إنه يدخل منافسة زي دي في مهرجان القاهرة لأنه أكيد يستحق كل تقدير واحترام.”

وأضافت نرمين: “السينما العربية تشهد تطورا كبيرا لأن عمر الفن ما كان حكرا على المصريين ولكن في ممثلين من العراق ولبنان وتونس والجزائر وبنشوف كتير ممثلين في مصر أصلهم ليس مصريا، لأن الفن دايما مالوش دين ولا وطن ولكنه يحمل موهبة من عند ربنا -سبحانه وتعالى-.”

آخر ما قدمته الفنانة نرمين:

كانت آخر أعمال الفنانة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، تدور قصة هذا الجزء حول عبد الحميد الذي خرج على المعاش ويواجه مشكلة زواج ابنته هاجر التي ما زالت تدرس بالجامعة، وتخوفاتها النفسية، ومشاكل ابنته الكبرى زينة مع زوجها طارق، إضافة إلى مشكلة ابنه أكرم مع خطيبته وقراره لترك العمل، وكذلك مشاكل ابنه الأصغر مرزوق.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن منهم: سوسن بدر، سيد رجب، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، محمد حاتم، كارولين عزمي، ولاء شريف، وغيرهم، ومن إخراج هاني كمال.