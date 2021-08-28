“نرمين الفقي الأشهر”.. فنانات جميلات لم يتزوجن حتى الآن

رغم جمالهن وأدوارهن الرومانسية، إلا أن هناك فنانات تخطين سن الـ 30 ولم يتزوجن حتى الآن، بل وهناك فنانات تخطين الـ 40 والـ 50 أيضًا دون زواج.

وفي هذا التقرير نستعرض قائمة بأسماء فنانات جميلات لم يتزوجن حتى الآن:

ميسرة (العمر 54 سنة)

أكبر فنانة عانس، حيث أنها في منتصف الخمسينات ولم تتزوج حتى الآن لدرجة أنها أصبحت لا تفكر في الزواج، حيث أن فرصها في الإنجاب باتت شبه مستحيلة.

وأعلنت ميسرة، أن هناك العديد من التجارب الفاشلة في حياتها خاصة في فترة شبابها جعلت شخصية تعتمد على نفسها، ويصعب عليها التعامل مع الرجال.

نرمين الفقي (العمر 49 سنة)

تعتبر النجمة نرمين الفقي، أشهر عانس في الوسط الفني، رغم جمالها الذي لم يتأثر بتقدم عمرها، وأعلنت أكثر من مرة رفضها العديد من الرجال الذين تقدموا للزواج منها سواء رجال أعمال أو مشاهير، لأنها لم تجد فيهم الشخص المناسب لها.

إليسا (العمر 49 سنة)

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عدة مرات أنها غير نادمة تمامًا على عدم زواجها حتى الآن، ولا تشعر بأي حرج بشأن ذلك، ورغم اقترابها من الخمسين إلا أنها لم تتزوج أو تعلن ارتباطها بشكل رسمي حتى الآن.

حورية فرغلي (العمر 43 سنة)

الجميع يعرف قصة الفنانة حورية فرغلي، حيث أن خطيبها الأول فسخ خطبتها يوم العرض الخاص لفيلم “كلمني شكرًا” بعد رؤية مشهد جريء لها بالفيلم، والمرة الثانية توفى خطيبها قبل الزفاف بيوم واحد فقط، وحتى الآن لم تكرر التجربة.

أروى جودة (العمر 41 سنة)

أعلنت الفنانة أروى جودة، أكثر من مرة في تصريحات تليفزيونية أنها حتى الآن لم تجد الرجل الذي يدفعها لاتخاذ خطوة الزواج.

مي عز الدين (العمر 41 سنة)

الجميلة مي عز الدين، لم ترتبط أو تعلن خطبتها رسميًا منذ بداية مشوارها الفني، سوى مرة واحدة وهي خطبتها للاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنها انفصلت عنه بعد شهور قليلة، ولم تتزوج حتى الآن.

منة شلبي (العمر 39 سنة)

ارتبطت النجمة منة شلبي، مرة واحدة فقط ولم تكلل بالزواج، وهي خطوبتها من المخرج خالد يوسف، أثناء تصوير فيلم “هي فوضى”، ولكن تم الانفصال سريعًا.

ميس حمدان (العمر 38 سنة)

وفقًا لما أعلنته في عدة حوارات تليفزيونية، قالت الفنانة ميس حمدان، أنها لم تجد الرجل الناجح خفيف الظل الذي يحدث انسجام بينهما، ويدفعها لقبول الزواج منه.

منة فضالي (العمر 37 سنة)

أعلنت الفنانة منة فضالي، أكثر من مرة أن لديها عقدة من الرجال، بسبب الصدمات التي تعرضت لها في حياتها، ولم تجد حتى الآن الشخص الذي تراه مناسبًا لها ويستطع أن يغير فكرتها عن الرجال.