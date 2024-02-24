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نجيب ساويرس: مشروع رأس الحكمة ينفذ بفكر متطور

أحمد مراد

قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أن مشروع رأس الحكمة يتم تنفيذه بفكر متطور، ويجعلنا كمصريين ومطورين منافسين نعلي من أسلوبنا ونقلل من أسعارنا، ونقوم بخدمة الناس بشكل أفضل.

نجيب ساويرس: مشروع رأس الحكمة ينفذ بفكر متطور

ساويرس ما زال ينصح بالاستثمار في الذهب

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، وأضاف ساويرس “الإنسان لو امتلك ثروة قدرها 100 جنيه على سبيل المثال، فمن الأفضل له أن يستثمر 25% منها في الذهب، و25% منها في العقار، و25% منها أيضا في الاستثمار الزراعي”.

وأما عن النسبة المتبقية من المبلغ المذكور، فقد أشار ساويرس إلى أنه يكون كسيولة للاستخدام في وقت الأزمة.

وضرب ساويرس المثال على كلامه فيما يتعلق بالأرض الزراعية، حيث ذكر أن عائلته باعت فدادين كانت تملكها في محافظة سوهاج بسعر 50 جنيها و 100 جنيه، ونوه على أن سعر الفدان الآن يتراوح سعره ما بين 3 إلى 5 ملايين جنيه.

وأكد رجل الأعمال المصري على أنه كان من الممكن أن تحقق عائلته ثروة كبيرة لو كانت احتفظت بهذه الأرض، وقال بالنص “والدي كان لا يحب الزراعة وباع الأرض كلها، وكان يقول لي “الأرض لمن يزرعها”، وده كان شعار عبدالناصر ومكانشي بيحبه”.

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على ما قامت به المرأة المصرية من رفض للحصول على كيلو لحم، وطلبها للحصول على فرصة عمل لابنتها قائلاً “هي دي العينة اللي الواحد يفتخر بها عندنا”.

 


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


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