نجيب ساويرس: الدولار مشكلة مؤرقة للشركات المصرية

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال مؤتمر صحفي لشركة “أورا” للتطوير العقاري، إن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 50 جنيهًا كان مفاجأة للجميع، ولم يكن أحد يتوقع ذلك.

ساويرس: استمرار إطلاق المشروعات العقارية رغم ارتفاع الدولار

وأضاف ساويرس أن ارتفاع الدولار يشكل مشكلة مؤرقة للشركات المصرية، خاصةً شركات التطوير العقاري، لكنه أكد أن شركته مستمرة في إطلاق المشروعات الجديدة، نتيجة للطلب القوى في السوق المصرية.

وشدد ساويرس على أن إجراء تحريك جديد لسعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة هو إجراء ضروري، مشيرًا إلى أن أهم ما يشغل المستثمر هو إتاحة العملة وليس السعر، لأن السوق عادة ما تستعيد توازنها بعد ذلك.

أورا للتطوير العقاري تصبح ثاني أكبر شركة في مصر

وكشف ساويرس أن شركة “أورا” للتطوير العقاري أصبحت ثاني أكبر الشركات في مصر من حيث المبيعات، بحجم مبيعات بلغ 55 مليار جنيه.

ولفت ساويرس إلى أن شركته لا تنوي الدخول حاليًا للسوق السُّعُودية، حيث تمتلك مشروعًا ضخمًا في الإمارات حاليًا بحجم مبيعات يتجاوز 15 مليار دولار لمدة 10 أعوام.

وأوضح ساويرس أن الهوية الاقتصادية في مصر عبارة عن خليط بين الاشتراكية والرأسمالية، وحتى الآن لا يوجد فكر واضح لعمليات الطروحات ونظام حصص المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ساويرس: لم يتم عرض أي مشروعات حكومية لدينا

وعلق ساويرس على سؤال بشأن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، قائلًا إن الأزمة لا تتعلق بمشكلة الاقتصاد حاليًا، ولكنها قديمة من سنوات طويلة جدًا، مؤكدًا على أنه لم يتم عرض أي مشروعات من الحكومة عليه حتى الآن، وإذا ما تم العرض ستتم دراستها بجدية.

وكشف ساويرس عن خطة شركته للاستثمار في 3 فنادق جديدة، اثنان منها للساحل الشمالي والأخير سيكون في منطقة الأهرامات بإطلالة على المتحف المصري الجديد، مؤكدًا أن الاستثمارات في المجال الفندقي يأتي على رأس أولويات شركته.