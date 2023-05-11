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نجوى ابراهيم: «الفلوس الكتير هم كبير وبتخلي الواحد ميعرفش ينام»

إيناس المصري

قامت الاعلامية الجميلة نجوى ابراهيم، بمناقشة اهمية الشعور بالسعادة، وأشارت إلى أن كثرة المال هم كبير وسبب فى عدم النوم وكثرة القلق، وتؤثر بشكل كبير عن سعادة البنى آدم.

وأكدت الاعلامية، أثناء تقديمها لبرنامج “بيت العز”، والذى يُذاع عبر المحطة الاذاعية الشهيرة “نجوم fm”، وقالت:ـ “الفلوس الكتير حمل كبير وهم اكبر، وكمان مش بتخلي الشخص يعرف ينام كويس، ولازم تعمل رجيم عن شهواتك وغضبك، وتزود فى منح السعادة والفرحة للاشخاص اللي حواليك، علشان تبقى مبسوط”.

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وتحدثت أيضا خلال الحلقة، عن السعادة حيث قالت:ـ “عندي سؤال مُحير، وهو عمر سعادتك إيه؟، والمقصود هنا بالسعادة اللي انت عايش فيه وكيف تشعر بها؟، وحابة أنصحكم عن اهمية الابتهاج والفرح فى الصباح الباكر حتى ولو مجرد 4 دقائق”.

وتابعت نجوى:ـ “في ناس بتقع في فخ الـ 24 ساعة سعادة، وده مش ممكن يُعقل، وتخيلوا لو إن البنى آدم قعد ياكل طول اليوم بالتأكيد لا أحد يحتمل هذا الأمر، وهنا بيبقى عندنا امرين لا يمكن الاستغناء عنهما هما الغضب والشهوة، ومقاديرهما لازم تكون مظبوطة أوي، وإوعى تدي وعد لأي شخص وانت سعيد، وكمان وانت زعلان أو غضبان”.

وأضافت الاعلامية:ـ “وأنا شخصياً بكون فى قمة السعادة عندما أُسعد الآخرين، وهنا السعادة بتكون عدوى رائعة، ولما تكبر هتعرف إن السعادة كلها فى البساطة، أو في الأمور الحياتية زي الخروج مع الاصدقاء أو السفر”.

وجديراً بالذكر، بأن الاعلامية نجوى ابراهيم تقوم بتقديم برنامج “بيت العز”، ويتم إذاعته اسبوعياً كل خميس على إذاعة “نجوم fm”، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهراً.

إيناس المصري

حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام وأعمل في الصحافة الإلكترونية منذ 4 سنوات تقريباً وأقوم بتغطية أخبار الفن ونجوم المجتمع، أعمل في موقع نجوم مصرية لانه من اكثر المواقع حرصا على تقديم الاخبار بمصداقية تامة، من أفضل هواياتي كتابة الشعر والخواطر، متزوجة وأم لآربعة أولاد، وهم أغلى ما لدي في الحياة، أصولي فلسطينية ولكني مصرية الجنسية والهوى.

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