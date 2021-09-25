نجوم حصلوا على الإقامة الذهبية بالإمارات.. آخرهم صفية العمري

حصل عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي بل وفي العالم، على تأشيرة الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد الحصول على هذه التأشيرة، يتاح لهم إقامة طويلة الأمد من خمس إلى عشر سنوات بمميزات رهيبة.

وإذا توافرت نفس الشروط، تجدد هذه الإقامة الذهبية تلقائيا.

ويحصل على هذه الإقامة فئات معينة هم.. المستثمرين، رواد الأعمال، الطلبة النوابغ، أصحاب المواهب، والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة من أطباء ومخترعين ومبدعين في الثقافة والفن.

ومن النجوم العالمين الذين حصلوا عليها الفنان الهندي شاروخان، واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلى مستوى الوطن العربي، فحصل عليها كلا من النجوم راغب علامة، وليد توفيق، قصي خولي، لطيفة التونسية، درة، ميريام فارس، نادين نسيب نجيم، نسرين طافش، مروان خوري، نجوى كرم، سميرة سعيد، نانسي عجرم، وتيم حسن.

وعدد كبير من نجوم مصر حصلوا عليها، ومن أبرزهم.. صابرين، أحمد فهمي، كريم فهمي، مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، سميرة سعيد، شيماء سيف، رامي جمال، طارق صبري، شيرين رضا، محمد رمضان، خالد سليم، نيللي كريم، نبيلة عبيد، بوسي شلبي، إلهام شاهين، وفاء كيلاني، هاني شاكر،، حمادة هلال، ياسمين عبدالعزيز، ياسمين صبري، الشاعر تامر حسين، وآخرهم اليوم الفنانة صفية العمري.