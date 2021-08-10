“نجوم الظهر”.. تفاصيل مسرحية محمد صبحي الجديدة وموعد عرضها

يعود الفنان الكبير محمد صبحي، إلى جمهوره، من خلال عرض مسرحي جديد يحمل اسم “نجوم الظهر” والذي يشاركه فيه عدد من النجوم الكبار والمواهب الشابة.

وهي مسرحية كوميدية استعراضية من إنتاج فرقة استوديو الممثل، بطولة: محمد صبحي، وسميرة عبد العزيز، وعبد الرحيم حسن، وجيهان قمري، من تأليف: محمد صبحي، وأيمن فتيحة، وإخراج: محمد صبحي.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل “طريق مصر الإسكندرية الصحراوي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير محمد صبحي، مسرحية “أنا والنحلة والدبور” التي عرضت في 2019، من بطولة: محمد صبحي، وبيلار أحمد، وعبد الرحمن محمود، وسماح السعيد، وحازم القاضي، وعبد الرحيم حسن، وخالد سلامة، وميرنا زكري، وياسمين حامد، من تأليف: أيمن فتيحة، وإخراج: محمد صبحي.

وتعتبر “أنا والنحلة والدبور” هي ثالث مسرحية يقدمها صبحي، للعام الثالث على التوالي بعد تقديم مسرحية “خيبتنا” في 2018، و “غزل البنات” في 2017.

“خيبتنا” بطولة: محمد صبحي، وسميرة عبد العزيز، وسماح السعيد، وندى ماهر، وعبير فاروق، وشوقي طنطاوي، من تأليف وإخراج: محمد صبحي.

“غزل البنات” بطولة: محمد صبحي، وندى ماهر، وعبد الرحيم حسن، وأركان فؤاد، وعبير فاروق، وشوقي طنطاوي، عن قصة: أنور وجدي، إعداد وإخراج: محمد صبحي.