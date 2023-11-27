نجلاء بدر: نفسي أعمل شخصية حتشبسوت

خلال مشاركتها في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، ويبث عبر إذاعة وقناة “نجوم FM”، أبدت الفنانة نجلاء بدر رغبتها في تجسيد شخصية الملكة حتشبسوت في عمل فني.

الفنانة نجلاء بدر في لقطات من أعمالها الفنية - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وكشفت نجلاء، أنها لفتت انتباهها لهذه الشخصية منذ فترة، حيث تعلمت أن الملكة حتشبسوت كانت أول امرأة ترتدي زي الرجال، وأن هناك تساؤلات حول تاريخ المعبد الذي بني لها، حيث يُقال إنها كانت تكن مشاعر للمهندس الذي قام ببناء المعبد، وقد قام هذا المهندس ببناء مقبرتها بجوار المعبد، وأنشأ ممرًا سريًا تحت الأرض ليتمكنا من اللقاء فيما بعد.

وفيما يتعلق بتفاصيل حياة حتشبسوت، أشارت نجلاء إلى أنها كانت تواجه رفضًا لتولي منصب الملكة بسبب جنسها النسائي. ومع ذلك، تزوجت شخصية ضعيفة وقادت بنجاح من الخفاء دون أن يشعر بها الآخرون، كما دخلت حتشبسوت مجال التجارة وأقامت علاقات تجارية رغم أنها لم يتم الحديث عنها بكثرة.

وتوضح نجلاء بدر أن التحدي الأساسي في تنفيذ مثل هذه الأعمال هو التكلفة العالية، خاصة فيما يتعلق بتصوير المشاهد وبناء الديكورات، حيث يكون الأمر مكلفًا للغاية.

نجلاء حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل “صوت وصورة” مع الفنانة حنان مطاوع. يتناول المسلسل قضايا وسائل التواصل الاجتماعي وتأثير الخداع الذي قد يحدثه، وهو المسلسل الذي شارك في بطولته العديد من الفنانين مثل مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة وغيرهم، من تأليف: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد عبد التواب.