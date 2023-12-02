أخبار مصر

نجلاء بدر عن خالد يوسف: كان بيقود جيش كامل من الممثلين بكل أدب واحترام

أسامة محمد

في ندوة صحفية لها، كشفت الفنانة نجلاء بدر، تفاصيل تعاونها مع المخرج خالد يوسف، خلال مسلسل “سره الباتع” الذي عرض في شهر رمضان 2023، والذي آثار جدلًا واسعًا بسبب الأخطاء في مشاهد الحملة الفرنسية، وبسبب الملابس الجريئة لرانيا التومي، إحدى بطلات المسلسل.

نجلاء بدر عن خالد يوسف: كان بيقود جيش كامل من الممثلين بكل أدب واحترام

نجلاء بدر وخالد يوسف - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تصميم خاص بكاتب المقال

حيث قالت في تصريحات صحفية: “كان فيه لوكيشن مزمن قديم ومعاصر ولوكيشن ريفي وفلاحي.. والموضوع كان صعب جدًا.. وكان فيه جيش من الممثلين.. وتفاصيل كتيرة أوي في المسلسل.. وكان بيبقى موجود في اللوكيشن من 5 الصبح.. وكان ممشينا زي الجيش وكان بيقود كل الناس دي بكل أدب واحترام”.

وأضافت: “كنت فاكرة إنه هيزعق وهنتبهدل كلنا بس ده محصلش.. وفي مرة واحد من المجاميع بوظ مشهد.. قاله ليه يا ابني مش حرام مجهود الناس نعيده تاني.. وعاتبه بس ما شخطش فيه.. بقيت بتفرج عليه وأنا بقول هو جاب الصبر ده منين”.

وتابعت: “في مرة تانية زعق لواحد بدون قصد عشان قطع مود نجمة كانت بتحضر نفسها للعياط.. وبعد ما زعق فيه اعتذر له قدام الكل.. وقاله لازم تحس بالفنان أنا قاعد مستنيها تعيط بقالها نص ساعة”.

قد يهمك
Avatar of أسامة محمد
أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل