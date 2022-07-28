خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها من موقع الوزارة واليوم السابع والوطن

تعد نتيجة الثانوية العامة 2022 وفي كل عام أحد أسباب القلق والتوتر داخل العديد من الأسر المصرية، وذلك نظراً لأن مستقبل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية متعلق بها، فعلى حسب النتيجة والمجموع يتم تحديد مصير الطالب أو الطالبة، وفي كل عام وقبيل إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي تكثر الشائعات حول موعد إعلان النتيجة ونسب النجاح وما إلى ذلك.

نتيجة الثانوية العامة 2022

ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، بالتأكيد على أن موعد إعلان النتيجة سيكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وناشد الوزير جميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الإنسياق أو الإلتفات إلى أي أخبار متداولة من غير المصادر الرسمية.

هذا وسيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك العديد من المواقع الإخبارية مثل موقع اليوم السابع والوطن وغيرهما، ولذلك ينشر موقع نجوم مصرية خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي فور ظهورها.

كيف تحصل على نتيجة الشهادة الثانوية من الموقع الرسمي للوزارة.

الدخول لموقع الوزارة الرسمي.

بعد اعتماد النتيجة رسمياً يتم إتاحة الرابط.

أدخل رقم جلوس الثانوية العامة 2022.

ستظهر لك النتيجة بالتفصيل ودرجات كل مادة.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع اليوم السابع

فور اعتماد النتيجة يتم إتاحة الرابط.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر أظهر النتيجة.

تظهر النتيجة بالدرجات لكل مادة.

علماً بأن موقع اليوم السابع متعاقد مع وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الثانوية بعد اعتمادها مباشرةً، وتجري الآن أعمال التصحيح والرصد بدقة متناهية لإعطاء كل طالب حقه ومستحقه.

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نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع جريدة الوطن

أما موقع الوطن فقد أبدع وساعد طلاب وطالبات الثانوية العامة، وذلك لإعلامهم بالنتيجة فور ظهورها، وذلك من خلال إتاحته لرابط، ومن خلال هذا الرابط يقوم الطالب باتباع الخطوات الآتية.