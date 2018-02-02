نتيجة الثانوية العامة 2019: والتعليم تعلن نسبة النجاح 78.6% وتصريحات وزارة التربية والتعليم وأسماء أوائل الثانوية العامة

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطلاب خلال الفترة الحالية كافة الاحداث والاخبار والتصريحات عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، وذلك من خلال المصدر الرسمي من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبعد أن أدء عدد كبير من الطلاب الثانوية العامة على مستوي الجمهوريه والانتهاء من كافة المواد الادبية والعلمية، حيث ينتظر الجميع أهم نتيجة فى مرحلة الشهادة الثانوية والتى تحدد مصير الطالب من خلال النتيجة وتبدأ مرحلة جديدة مرحلة التنسيق والتى تقاس النسب من خلال مستوى النجاح العام

نتيجة الثانوية العامة 2019

خلال التصريحات التى جاءت عبر مواقع شبكة الانترنت وأيضا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي عن الموعد النهائي لظهور النتيجة،وعن نسب العينة العشوائية لأوراق التى تم لبعض المواد كاللغة العربية والأحياء والفيزياء والتاريخ والتي جاءت بنسب مرتفعة، حيث حققت نسبة اللغة العربية 96.5% والأحياء 91.5 % والفيزياء 85.4%

تشهد الساحة التعليمية فى مصر خلال الأيام الحالية حالة من الترقب الكبير للطلبة والطالبات فى المرحلة النهائية للشهادة الثانوية العامة 2019 ، وترقب للإعلان عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، ووسط حالة من القلق التى تصيب الطلبة وايضا اولياء الامور بسبب صعوبة المواد التى تم الامتحان بها والتى شهدت امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية ، صعوبة فى عدد من المواد والتى لم تكن فى متناول الجميع، ومع النظام الجديد الذى تم تطبيقه خلال العام الدراسي الحالي وهو نظام البوكليت ومع التسريبات التى قامت بها الصفحات الالكترونية مثل شاومينج بيغشش ثانوية عامة ، وصفحات بالغش اتجمعنا وغيرها التى كانت لها نتيجة سلبية على الطلبة والطالبات، ومع أنتهاء كافة الامتحانات قبيل عيد الفطر المبارك، لينتظر الجميع موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 ومن ثم بعدها انتظار تنسيق الكليات لطلبة الشهادة الثانوية للعام الحالى .

نتيجة الثانوية العامة 2019

وحول أخبار الثانوية العامة والتى يتابعها الكثيرون، جاءت العديد من التصريحات خلال الفترة الماضية عن متابعة تصحيح أورق امتحانات الثانوية العامة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية ، وحسب ما جاء مؤخرا” من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازى ، انه تقوم كافة القطاعات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية بعمليات التصحيح وفقا للمعايير الجديدة ومراجعة كافة الاوراق وارصدة الدرجات للتأكد من رصد الدرجات الصحيحة للطلبة والطالبات.وأضاف الدكتور رضا حجازى انه يتابع بصورة مباشرة لسير عملية التصحيح ، حيث تقرر الانتهاء من تصحيح كافة اوراق كاملة فى العاشر من شهر يوليو الجارى 2019.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

وحول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 فى مصر برقم الجلوس لكل المحافظات ، فقد حدد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، انه اعتبارا من الاسبوع الثالث من شهر يوليو الجارى سوف يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما شدد على انه وجه بضرورة توخى الدقة ورصد التقدير والدرجات بصورة سليمة وعدم ترك جزئية دون تقدير كراسات الطلاب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى اليوم انه سيتم وفقا للمعدلات المخطط لها القيام بكافة الأعمال ومراجعة القواعد فى مصلحة الطالب، وضمان ان يحصل كل طالب على الدرجات الصحيحة الخاصة به والتى يستحقها دون زيادة او نقصان ، وكشف انه يعمل الان الاطلاع للجان الخاصة بقطاع أسيوط بسبب كثرة الشكاوى من الغش الجماعى

إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم السبت القادم

حيث أفاد الدكتور رضا حجازى ان الطالب أسماء أوئل الثانوية العامة سيتم اعلان عنه خلال المؤتمر الصحفى والذ وسوف ينعقد اليوم عصرا” ، وأَضاف ان الولال فى شعبة العلمى حصل على مجموع 409.5