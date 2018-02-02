نتيجة الثانوية العامة 2019: والتعليم تعلن نسبة النجاح 78.6% وتصريحات وزارة التربية والتعليم وأسماء أوائل الثانوية العامة

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطلاب خلال الفترة الحالية كافة الاحداث والاخبار والتصريحات عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، وذلك من خلال المصدر الرسمي من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبعد أن أدء عدد كبير من الطلاب الثانوية العامة على مستوي الجمهوريه والانتهاء من كافة المواد الادبية والعلمية، حيث ينتظر الجميع أهم نتيجة فى مرحلة الشهادة الثانوية والتى تحدد مصير الطالب من خلال النتيجة وتبدأ مرحلة جديدة مرحلة التنسيق والتى تقاس النسب من خلال مستوى النجاح العام
نتيجة الثانوية العامة 2019
تشهد الساحة التعليمية فى مصر خلال الأيام الحالية حالة من الترقب الكبير للطلبة والطالبات فى المرحلة النهائية للشهادة الثانوية العامة 2019 ، وترقب للإعلان عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، ووسط حالة من القلق التى تصيب الطلبة وايضا اولياء الامور بسبب صعوبة المواد التى تم الامتحان بها والتى شهدت امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية ، صعوبة فى عدد من المواد والتى لم تكن فى متناول الجميع، ومع النظام الجديد الذى تم تطبيقه خلال العام الدراسي الحالي وهو نظام البوكليت ومع التسريبات التى قامت بها الصفحات الالكترونية مثل شاومينج بيغشش ثانوية عامة ، وصفحات بالغش اتجمعنا وغيرها التى كانت لها نتيجة سلبية على الطلبة والطالبات، ومع أنتهاء كافة الامتحانات قبيل عيد الفطر المبارك، لينتظر الجميع موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 ومن ثم بعدها انتظار تنسيق الكليات لطلبة الشهادة الثانوية للعام الحالى .
نتيجة الثانوية العامة 2019
وحول أخبار الثانوية العامة والتى يتابعها الكثيرون، جاءت العديد من التصريحات خلال الفترة الماضية عن متابعة تصحيح أورق امتحانات الثانوية العامة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية ، وحسب ما جاء مؤخرا” من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازى ، انه تقوم كافة القطاعات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية بعمليات التصحيح وفقا للمعايير الجديدة ومراجعة كافة الاوراق وارصدة الدرجات للتأكد من رصد الدرجات الصحيحة للطلبة والطالبات.وأضاف الدكتور رضا حجازى انه يتابع بصورة مباشرة لسير عملية التصحيح ، حيث تقرر الانتهاء من تصحيح كافة اوراق كاملة فى العاشر من شهر يوليو الجارى 2019.
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019
وحول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 فى مصر برقم الجلوس لكل المحافظات ، فقد حدد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، انه اعتبارا من الاسبوع الثالث من شهر يوليو الجارى سوف يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما شدد على انه وجه بضرورة توخى الدقة ورصد التقدير والدرجات بصورة سليمة وعدم ترك جزئية دون تقدير كراسات الطلاب.
يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 موقع اليوم السابع
يمكك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 موقع فيتو
يمكك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 جريدة الوطن
وأوضح خلال المؤتمر الصحفى اليوم انه سيتم وفقا للمعدلات المخطط لها القيام بكافة الأعمال ومراجعة القواعد فى مصلحة الطالب، وضمان ان يحصل كل طالب على الدرجات الصحيحة الخاصة به والتى يستحقها دون زيادة او نقصان ، وكشف انه يعمل الان الاطلاع للجان الخاصة بقطاع أسيوط بسبب كثرة الشكاوى من الغش الجماعى
إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم السبت القادم
حيث أفاد الدكتور رضا حجازى ان الطالب أسماء أوئل الثانوية العامة سيتم اعلان عنه خلال المؤتمر الصحفى والذ وسوف ينعقد اليوم عصرا” ، وأَضاف ان الولال فى شعبة العلمى حصل على مجموع 409.5
ولمتابعة النتيجة فيمكنك متابعتنا باستمرار أو ترك رقم الجلوس الخاص بك والادارة التعلمية وايضا المحافظة ويتم ابلاغك بالنتيجة فور ظهورها
التعليقات
رقم الجلوس: 887647
رقم الجلوس: 887650
رقم.الجلوس250299
الان خلال دقائق يتم الرد بالنجاح مقدما”
416957
640454
مريم احمد خليفة سويلم 271135
ياسمين محمد جمعه
رقم الجلوس:٥٦١٧١١
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس608711
ياسمين محمد جمعه
٥٦١٧١١
يارب فرحه
يارب يفرح من اجتهد
يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب
يارب النجاح والمجموع