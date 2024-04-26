نتائج مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة 2024: سينما المرأة العربية في رحلة إبداع وتألق

تم إسدال الستار عن فعاليات مهرجان أسوان السينمائي، الذي امتدت على مدى 6 أيام، اعتبارا من 20 أبريل وحتى 25 إبريل الجاري، محققا نجاحا كبيرا.

وقد خُصص المهرجات لأفلام المرأة التي تتناول معاناتها وكفاحها من أجل إثبات الوجود، والطموح من أجل التميز وإثبات الذات.

فيما يلي نلقي الضوء على نتائج مهرجان أسوان السينمائي الدولي 2024.

فيلم “رحلة 404” يحصل على جائزة أفضل فيلم مصري

حصل فيلم “رحلة 404” من إخراج هانى خليفة، ومن بطولة النجمة منى زكى، على جائزة أفضل فيلم مصرى، خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى في نسخته الثامنة، وضع سيناريو الفيلم محمد رجاء، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد علاء، وحسن العدل.

تولى المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي رئاسة لجنة تحكيم الفيلم المصري، وعضوية الفنانة رانيا يوسف، والكاتب والناقد المغربي محمد أشويكة.

جانب من الحضور

في احتفالية بالسينما الفلسطينية تم عرض 6 أفلام تعبر عن ظروف وواقع المرأة الفلسطينية ومعاناتها في ظل أوضاع مأساوية، وهي أفلام “أنا من فلسطين” من إخراج إيمان ظواهري، وفيلم “لو أخدوه” من إخراج ليالي كيلاني، وفيلم “مستقبل مقطوع” من إخراج إخراج علياء أرصغلي، وفيلم “خيوط من حرير” من إخراج الشهيدة ولاء سعادة، وفيلم “سرد” من إخراج زينة رمضان، وأخيرا فيلم “محاولة للنجاة” من إخراج بشار البلبيسي.

فيلم “مقسوم” يحصد جائزة أفضل فيلم مصرى للسياحة فى مهرجان أسوان 2024

التكريم

وقع اختيار إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي في دورته الثامنة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة على منح فيلم “مقسوم” جائزة أفضل فيلم مصري يساهم في تنشيط السياحة لمناطق مصر الأثرية والسياحية، من حيث روعة التصوير والإخراج في إبراز مواطن السحر والجمال في المناطق السياحية، والفيلم تم عرضة ضمن عدد من الأفلام خلال فعاليات المهرجان.

تسلم جائزة الفيلم المؤلف والسيناريست هيثم دبور.

تقاسم جائزة الاتحاد الأوروبي بين الفيلم المصري وفيلم من الإنتاج المشترك

تقاسم الفيلم المصري “رسائل الشيخ دراز” سيناريو وإخراج ماجي مرجان، وفيلم “بنات ألفة” إنتاج مشترك بين 4 دول هي فرنسا، المانيا، تونس، والمملكة العربية السعودية.

فيلم “بنات ألفة” سيناريو وإخراج كوثر بن هنية.

أخبار على هامش المهرجان

حرص السفير كريستيان برجر رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر على حضور حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة.

حضور الفنانة ناهد السباعي والمونتيرة منى الصبان لفعاليات المهرجان.

كما حضر حفل الختام عدد من الفنانين وأعضاء لجان التحكيم منهم صبري فواز، راندا البحيري، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والكاتبة الفلسطينية ليال بدر، والمؤلف هيثم دبور وزوجته، والمؤلفة آيتن أمين.

فيلم بنات ألفة

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