“وزارة التربية السورية” نتائج التاسع 2022 سوريا حسب الاسم حسب رقم الاكتتاب

تشهد مؤشرات البحث من الطلاب والطالبات في مرحلة التاسع سوريا بحثا مكثفا عن نتائج التاسع 2022 سوريا، وذلك بعد ساعات قليلة من اعتماد وزارة التربية moed.gov.sy في سوريا نتائج البكالوريا 2022 برقم الاكتتاب، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية السورية، إذ يختص موقع وزارة التربية السورية بعرض نتائج التعليم الأساسي، مثل ما يختص موقع نظام نور بعرض نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية، فيما يلي نعرض لكم بالتفصيل خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا برقم الاكتتاب، مع توضيح حالة استخراج نتائج الثانوية العامة حسب الاسم، إذ يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 حسب الرقم فقط حتى الآن.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا

أعلنت وزارة التربية السورية عن موعد إعلان نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ حسب رقم الاكتتاب في الخامسة مساءا، وبعد الخامسة بدقائق أعلنت رسميا نتائج التاسع 2022 في سوريا، وتمكن العديد من الطلاب استخراج نتائج الثانوية العامة حسب الاسم سوريا 2022.

لكن، في ظل بحث العديد من الطلاب والطالبات عن رابط موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy حسب الاسم، تمكنا من الحصول على رابط نتائج التاسع 2022 حسب الاسم فقط، فور إعلانه رسميا من موقع وزارة التربية moed.gov.sy في سوريا ٢٠٢٢.

كما أتاحت وزارة التعليم السورية تطبيق يعمل على نظام الأندرويد يتيح للطالب الاستعلام عن النتائج من خلال التطبيق مباشرة، وذلك لتخفيف الضغط على الموقع الإلكتروني، وسرعة حصول طلاب الشهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠ سوريا على النتائج.

يمكن الحصول على البرنامج من خلال الدخول إلى رابط تطبيق نتائج الامتحانات سوريا ثم تثبيت التطبيق عبر الهاتف الجوال وفتح التطبيق للحصول على نتائج التاسع ٢٠٢٢ حسب رقم الاكتتاب حسب الاسم، وسيتم توفير التطبيق لios قريبا.

رابط نتائج التاسع 2022 سوريا حسب الاسم

أتاحت وزارة التربية السورية رابط نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم منذ دقائق قليلة، وبعد ساعات من إعلان نتائج التاسع 2022 برقم الاكتتاب، متاح الآن الاستعلام عن نتائج البكالوريا نتائج الثانوية العامة حسب الاسم من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتائج التاسع ٢٠٢٢ حسب الاسم، الفرع العلمي: توجه إلى رابط وزارة التربية السورية علمي. حدد المحافظة. أكتب اسم الطالب في المربع المخصص له. ثم أكتب اسم الوالد. اكتب النسبة. أنقر على أيقونة ابحث.

نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم، أدبي: توجه إلى رابط أدبي وزارة التربية السورية. اختر المحافظة التابع لها. أكتب اسم الطالب، اسم الأب، النسبة. أضغط على أيقونة البحث.

نتائج الثانوية العامة سوريا، الثانوية الشرعية: قم بزيارة رابط موقع وزارة التربية السورية، القسم الشرعي. أكتب البيانات المطلوبة. أنقر على أيقونة بحث.

نتائج الثانوية العامة حسب الاسم في سوريا قسم التجاري: قم بزيارة رابط وزارة التربية السورية تجاري. قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة. أنقر على أيقونة البحث.

نتائج البكالوريا حسب الاسم الثانوية المهنية النسوية: قم بالذهاب إلى رابط وزارة التربية moed.gov.sy النسوي. أكتب بيانات الاستعلام عن نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ حسب الاسم. أضغط على بحث لتظهر أمامك بيانات الدرجات.

نتائج التاسع ٢٠٢٢ حسب الاسم الثانوية المهنية الصناعية: توجه لرابط نتائج البكالوريا سوريا صناعي حسب الاسم. حدد المهنة أولا، أو القسم. استكمل إدخال البيانات. أنقر بحث.



بذلك نكون قد تناولنا جميع خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 سوريا حسب الاسم، والتي طال انتظارها من العديد من الطلبة في الثانوية العامة سوريا ٢٠٢٢، لجميع أقسام الثانوية سوريا 2022، القسم العلمي، الأدبي، الشرعي، التجاري، الصناعي، النسوي.

نتائج الثانوية العامة حسب رقم الاكتتاب

كما يكمن الاستعلام عن نتائج بكالوريا سوريا ٢٠٢٢ برقم الاكتتاب من خلال التالي:

الدخول إلى رابط نتائج التاسع برقم الاكتتاب.

إذا كنت في القسم العلمي، أكتب البيانات مباشرة ثم أنقر على أيقونة ابحث.

الأقسام الأخرى، من القائمة الرئيسية، اختر التخصص التابع لك، الأدبي أو الشرعي أو التجاري أو النسوي أو الصناعي.

حدد المحافظة.

أكتب رقم الاكتتاب.

أضغط بحث.

أوائل الشهادة الثانوية جميع الأقسام 2022

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية السورية عن تقديم التهنئة الخاصة للطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في سوريا، وكانت أسماء الطلاب الأوائل في كل قسم كالتالي:

تقدم أسرة نجوم مصرية تهنئة خاصة للطلاب الأوائل في نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ بسوريا، ونتمنى دوام التوفيق واستمرار التفوق، كما نقدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في نتائج التاسع 2022 سوريا.