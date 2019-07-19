صدور نتائج التاسع 2019 سوريا عبر موقع وزارة التربية moed.gov.sy بالاسم ورقم الاكتتاب

نتائج التاسع 2019 سوريا ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية السورية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني حددت يوم الجمعة /19/ من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة ظهراً موعداً لإصدار نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2019، وهو الخبر الذي انتظره آلاف الطلبة في أنحاء محافظات القطر طويلًا منذ انتهاء الامتحانات، حيث اعتادت الوزارة في السنوات السابقة أن يستبق صدور نتائج الشهادة الإعدادية نتائج البكالوريا، ولكنه حدث هذا العام خلاف ذلك، وفي هذه المقال سوف ننشر رابط النتائج فور إعلان صدورها رسميًا وتفعيله ليكون متاحًا أمام جميع الطلبة في كافة المحافظات لمعرفة النتائج بالاسم ورقم الاكتتاب، كما سنوضح طريقة الاستعلام وخطواتها بشكل مبسط.

نتائج التاسع 2019 سوريا

ما هو رابط موقع وزارة التربية الخاص بنتائج التاسع 2019

تُعلن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي كما جرت عليه العادة في السنوات السابقة وهذه السنة من خلال موقع وزارة التربية الرسمي على شبكة الإنترنت وهو الرابط الوحيد لكافة الطلاب في كافة محافظات القطر، وذلك عن طريق اسم الطالب ورقم الاكتتاب الخاص به، وتتضمن النتيجة درجات المواد الإمتحانية المستحقة، وحالة الطالب ناجح أو راسب، ويجدر التنويه إلى أنه فور صدور النتائج قد يشهد موقع وزارة التربية – رابط النتائج ضغطًا شديدًا نتيجة البحث الكبير في ذات الوقت، وقد يتعذر فتح الرابط كونه الوحيد المعتمد، لذلك على الطالب عدم الاستعجال وإعادة المحاولة عدة مرات.

كيف يمكن معرفة نتيجة التاسع دورة 2019 بالاسم ورقم الاكتتاب؟

طريقة الاطلاع وجلب النتائج بمجرد الإعلان عن صدورها رسميًا وتفعيل الرابط الخاص بها، سهلة وبسيطة وما عليك عزيزي الطالب والطالبة سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية

الدخول إلى النتائج الإمتحانية.

اختيار المحافظة الخاصة بالطالب.

إدخال رقم الاكتتاب في الحقل المخصص لذلك.

النقر على زر إبدأ البحث.

يُذكر أنه وخلال الايام الماضية انتشرت العديد من الشائعات التي تتحدث عن مواعيد معينة لإعلان نتائج التاسع للدورة 2019 ، مما اضطر وزارة التربية للرد على تلك الإشاعات بنشر بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أشارت فيه إلى أن أي تحديد لموعد النتائج سوف يكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة وصفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والقناة الإخبارية السورية فقط.

رسميًا صدور نتائج التاسع 2019 سوريا

أعلن موقع وزارة التربية السورية منذ قليل عن صدور النتائج للدورة 2019 وقام بنشرها عبر الموقع المخصص للنتائج التالي : موقع وزارة التربية وأصبحت متاحة برقم الاكتتاب لجميع المحافظات ولا يوجد أي رابط آخر لمعرفة النتيجة من خلاله، وننوه إلى أنه في حال رغبتكم في معرفة النتيجة سوف نقوم بمساعدتكم، وما عليكم سوى ترك رقم الاسكتتاب والاسم والمحافظة التابعة لها وسوف نجلبها لكم بإذن الله.