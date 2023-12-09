نبيلة عبيد: محدش هيعمل سيرتي الذاتية غيري.. ومفيش نجمة امتداد ليا في الفن

كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عن موقفها من تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني على الشاشة، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية: “محدش هيعمل سيرتي الذاتية غيري”.

لقطات مختلفة من أعمال الفنانة نبيلة عبيد - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت نجمة مصر الأولى، قائلة: “مفيش نجمة امتداد ليا في الفن.. كل واحدة وليها أسلوب مختلف.. وأنا بحبهم كلهم.. ومبسوطة إن الشباب بيقلدوا ضحكتي على السوشيال ميديا”.

وتابعت: “دينا الشربيني عرضت عليا إنها تعمل قصة حياتي بس أنا اللي هعمل قصة حياتي.. لكن مش بشكل درامي.. هحكيها لإني تعبت واتحملت كتير جدًا لحد ما وصلت لكل ده”.

وعن احتضانها للفنان ظافر العابدين، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قالت: “الفيديو كان طبيعي وقولت اللي حاسة بيه بتلقائية وأنا من معجبين ومن جمهور ظافر”.