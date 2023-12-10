نبيلة عبيد: لازم تنزلوا وتنتخبوا السيسي.. مفيش غيره

صرحت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بأنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية وستمارس حقها وواجبها الدستوري كما عادت من خارج مصر خصيصًا للمشاركة والإدلاء بصوتها في اليوم الأول من انطلاقها، حيث أكدت ثقتها في الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لما قدمه لمصر، وشددت على أنه الشخص الأجدر لرئاسة البلاد ودعت المصريين للخروج والتصويت له.

الفنانة نبيلة عبيد في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وخلال حديثها التلفزيوني، عبرت الفنانة نبيلة عبيد، عن تعاطفها مع الأوضاع الخارجية وما يحدث في غزة، معتبرة أن هذا ينعكس على الأوضاع في مصر أيضًا، وأشارت إلى أنه يجب علينا تحمل المسؤولية والتصويت لمصلحة البلاد، مُعلقة: “أنا مع السيسي ومؤمنة بما يقدمه.. يكفي إني في عهده بنام مرتاحة ومبحطش أبواب حديد.. لازم تنزلوا وتنتخبوا السيسي.. مفيش غيره”.

الجدير بالذكر أن نبيلة عبيد هي ممثلة مصرية أيقونية في صناعة السينما المصرية، حققت أفلامها إيرادات كبيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ولدت في 21 يناير 1945 بمحافظة القاهرة، وسط عائلة متوسطة الحال، وتعلقت بعالم التمثيل منذ الصغر، حيث قدمها المخرج عاطف سالم في فيلم “مافيش تفاهم” وأدت فيه دورًا صامتًا، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم “رابعة العدوية”. وحصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز عن مجمل أعمالها.

وبرزت نبيلة عبيد، في فترة منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتى نهاية تسعينيات القرن العشرين، كنجمة سينمائية حيث قدمت العديد من الأعمال الفارقة في تاريخ السينما المصرية، ولقبت بـ”نجمة مصر الأولى”.

وتعاونت نبيلة عبيد، مع عدد من كبار الكتاب والمخرجين، من أشهرهم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والكاتب نجيب محفوظ، وقدمت عددًا من أعمالهم الروائية، وحصلت عنها على جوائز كثيرة.

وكانت فترة أواسط الثمانينيات والتسعينيات من أهم فترات نجاح الفنانة نبيلة عبيد، حيث قدمت أعمالًا هامة مثل “التخشيبة”، و”الراقصة والسياسي”، و”كشف المستور”، وهي الفترة التي شهدت منافسة قوية بينها وبين نجمة الجماهير نادية الجندي.