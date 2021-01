«ناصر العسكرية» تكرم الطيار “عمرو عواد” وتهديه شهادة الأكاديمية في «الاستراتيجية والأمن القومي»

محرر صحفي بعدد من الجرائد والمجلات المصرية والعربية، ومحرر بالقسم العربي لعدد من الإصدارات الأمريكية، مدقق لغوي لدى شركة "مايكروسوفت" لتطوير نظام محادثة موقع "اسكايب"، المتحدث والمستشار الإعلامي لدى "مجلس قومي العمال والفلاحين"، محرر إذاعي بشركة "سونديلز" الأكبر بالوطن العربي في مجال التعليق الصوتي، مدير العلاقات العامة لشركة "جريد" للاستثمار العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية، محرر أدبي بعقد دائم وحر في عدد من دور النشر المصرية والعربية، مدير تحرير ورئيس الديسك لبعض المواقع الإخبارية، خبرة في تعريب عدد من النسخ الأجنبية من منصات الأخبار والمواقع الإلكترونية للشركات الأمريكية والأوروبية.

a journalist for a number of Egyptian and Arab newspapers and magazines, Editor in the Arab section for a number of American websites, a proofreader at Microsoft for developing a Skype chatting system, Spokesman and media advisor for the "Workers and Peasants National Council", Radio editor for "soundeals", the largest voiceover in the Arab world, Public Relations Manager for "Jaread" real estate investment company in the United States of America, a literary editor with a contract and a freelance in a number of Egyptian and Arab publishing houses, and an editor-in-chief and disc head for some news sites, Experience in Arabizing a number of foreign versions of news platforms and websites for American and European companies.