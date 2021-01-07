«ناصر العسكرية» تكرم الطيار “عمرو عواد” وتهديه شهادة الأكاديمية في «الاستراتيجية والأمن القومي»

كتب – إبراهيم فايد

منحت أكاديمية ناصر العسكرية، شهادتها للطيار عمرو عواد، بعد اجتيازه دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بالأكاديمية، والتي تعد إحدى أبرز واهم التخصصات التي تتميز أكاديمية ناصر بمنحها للمدنيين في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر، أن “عواد” تخرج من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في العام ٢٠١٣م، وعمل طيارًا في إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة، كما وتخرج بدرجة البكالوريوس بإتمامه لدراسة إدارة الأعمال في الجامعة العربية.