“نادي الزمالك” صفقاته بين الأمس واليوم

يسابق “نادي الزمالك” المصري الزمن ليقوم بتعزيز فريقه بالصفقات السوبر التي وعد بها جماهيره، والتي طلبها الديك الفرنسي “باتريس كارتيرون”.

حيث يحتاج الفريق في الوقت الحالي لثلاث صفقات أساسية، وهي لاعب مركز ٦ ولاعب مركز ٨ ولاعب مركز ١٠.

التفاوض مع “نادي بيراميدز”:

والجدير بالذكر انه لا يزال التفاوض مع نادي بيراميدز وهو يعتبر الوجهة التسويقية الكبيرة التي يحتاج منها الزمالك اللاعبين، وعلي رأسهم اللاعب “عبدالله السعيد” مطلب رأيسي.

حيث لا يزال التفاوض بين “نادي الزمالك” و”نادي بيراميدز” للحصول علي اللاعب “عبدالله السعيد” واللاعب “محمود دونجا”، ولازال “نادي بيراميدز” يقارب ويتفاوض في صفقة “عبدالله السعيد”، حيث يطالب “نادي بيراميدز ” انتقال اللاعب “عبدالله السعيد” مقابل انتقال اللاعب المغربي “اشرف بن شرقي” للعب لصالحه، وهو امر مرفوض شكلاً وموضوعا من قبل “نادي الزمالك”، ولكن في النهاية سوف تحسم رغبة اللاعب بالانتقال لنادي الزمالك الخلاف، حيث ان رغبته هي إنهاء مسيرته في نادي جماهيري كنادي الزمالك المصري.

انضمام ” محمود دونجا” لنادي الزمالك:

اما عن “محمود دونجا” فان “نادي بيراميدز” يرفض تماماً فكرة التفريط باللاعب لاحتياج الفريق له، وتبقي المفاوضات قائمة للانتقال اللاعب “محمود دونجا” من قبل “نادى الزمالك”.

البحث عن لاعب “مركز ١٠”:

اما بالنسبة لمركز ١٠ فتبقي الأمور غير واضحة خاصة لاحتياج “نادي الزمالك” لمهاجم، وهناك حديث عن الاتجاه إلى اللاعب الفلسطيني “محمود وادي” لاعب “نادي بيراميدز” حيث يمتاز اللاعب بأنه من الهدافين الذين يعرفون طريق المرمي جيداً ولكن لم يحظي بالفرصة المناسبة للظهور مع نادي بيراميدز بعد انتقاله من “النادي المصري البورسعيدي”.

وتبقي المفاوضات قائمة لتلبية احتياجات فريق “نادي الزمالك” وخاصة في تلك المراكز المهمة وجماهير نادي الزمالك في انتظار اى جديد يخص صفقات النادي وتطورات.