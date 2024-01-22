نادية مصطفى عن تكريم نجاة الصغيرة في حفل Joy Awards: فخر لنا جميعًا

علقت الفنانة نادية مصطفى، على تكريم الفنان صلاح الشرنوبي، خلال حفل “ليلة صلاح الشرنوبي” بموسم الرياض، وتكريم الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، في حفل Joy Awards، الذي أقسم مساء أمس السبت، في المملكة العربية السعودية.

الفنانة نجاة الصغيرة ونادية مصطفى - صورة أرشيفية تم تجميعها بواسطة كاتب المقال

وكتبت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة الفنانة نجاة الصغيرة وعلقت عليها قائلةً: “كُرم منذ يومين الموسيقار صلاح الشرنوبى وكانت ليلة جميلة استمتعنا فيها بـ أعذب الألحان وبأصوات جميلة”.

وتابعت: “وأمس كُرِمَت واحدة من أساطير وعمالقة الغناء فى مصر والعالم العربي، الكبيرة مكانة ومقامًا الأستاذة نجاة الصغيرة، جميلة الصوت والاحساس وأنيقة المظهر، والتى كُرمت كثيرًا من قبل فى مصر وكثير من المحافل فى كل الدول العربية”.

وأضافت: “إلا أن ظهورها فى هذا الوقت فى حد ذاته مفاجأة جميلة وتكريمها فخر لنا جميعا، أطال الله فى عمرها ومنحها الصحة والعافية، شكرًا هيئة الترفيه على تكريمكم لنجوم مصر والعالم العربي”.