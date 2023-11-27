نادية الجندي تثير الجدل بموقفها من تصوير قصة حياتها: الجمهور لن يتحملها

في لقاءها ببرنامج “عرب وود”، تحدثت الفنانة الكبيرة نادية الجندي عن فكرة تجسيد سيرتها الذاتية ورحلتها الفنية في عمل جديد، حيث قالت أن قصة حياتها مليئة بالأحداث والتحديات، وعلى الرغم من أنها تعتقد أنها ستكون قصة ملهمة ومميزة، إلا أنها تدرك أن الجمهور قد يجد صعوبة في التعامل مع الصعاب التي واجهتها. ومع ذلك، تؤكد نادية أنها تستمد الدافع والتشجيع للاستمرار في العمل وتحقيق أهدافها من حب الجمهور.

الفنانة نادية الجندي في لقطة من فيلم "مهمة في تل أبيب" - مصدر الصورة: جساب نادية الجندي على انستجرام

الجدير بالذكر أنه تم تكريم نادية الجندي، خلال مهرجان ضيافة بدبي 2023 تقديرًا لمسيرتها الفنية في مجال السينما والدراما، وخلال كلمتها في المهرجان، أعربت عن شكرها لإدارة الإمارات وللدكتور ميشيل على المبادرة الرائعة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد لمساعدة إخوتها وأطفال غزة.

وأعربت أيضًا نجمة الجماهير عن سعادتها البالغة بهذه المبادرة الإنسانية، وأكدت أن التاريخ سيسجل المجزرة البشعة والحروب والإبادة التي يُعاني منها أطفال غزة، وأن الحق سيُرد حق الظالمين.

حضر المهرجان عدد كبير من النجوم، بما في ذلك ماجي بو غصن، والممثل التركي بوراك دينيز، وباميلا الكيك، وعصام كاريكا، وكارول سماحة، وغيرهم من نجوم الفن.