نادر أبو الليف يهاجم نقابة الموسيقيين.. لهذا السبب

عبر الفنان نادر أبو الليف عن استيائه الشديد بعدم تقديم نقابة المهن الموسيقية واجب العزاء في شقيقه النجم عادل أنور الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة.

نادر أبو الليف - صورة أرشيفية

ونشر نادر أبو الليف منشورًا عبر حسابه الرسمي الفيسبوك، قائلا: معقول الناس كلها تعزيني في وفاة أخويا عادل أنور ونقابة المهن الموسيقية ولا حس ولا خبر.

وأضاف: بشكر كل الزملاء المسؤولين عن نقابة المهن الموسيقية وعلى رأسهم السيد النقيب مصطفى كامل وكل الزملاء أعضاء مجلس النقابة.

يذكر أن رحل عن عالمنا أمس الجمعة، الفنان عادل أنور شقيق المطرب نادر أبو الليف، وخال المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.