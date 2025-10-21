نائب رئيس حزب مستقبل وطن يتفقد غرفة العمليات لمتابعة استعدادات انتخابات البرلمان 2025

أجرى النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، جولة تفقدية داخل غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات الأمانة المركزية وأمانة التنظيم المركزية.

واطلع الأمين العام خلال جولته على آلية العمل داخل الغرفة ومدى جاهزيتها من حيث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، مشيدًا بحالة الانضباط والتواجد المستمر لأعضاء غرفة العمليات، وبالجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الكفاءة والجاهزية خلال المرحلة القادمة.



وأكد عبد الجواد أهمية استمرار الانضباط والدقة في المتابعة اليومية لمجريات العمل داخل الغرفة، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية ونظيراتها في المحافظات، تنفيذًا لخطة الحزب الشاملة لإدارة العملية الانتخابية باحترافية وتنظيم عالٍ.



كما أعرب نائب رئيس الحزب عن تقديره لكافة أعضاء غرفة العمليات على جهودهم المخلصة، موجّهًا لهم الشكر على أدائهم المتميز وداعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة لضمان نجاح الحزب في استحقاق البرلمان 2025، بما يعكس ثقة المواطنين ويعزز حضور الحزب في الحياة السياسية المصرية.

