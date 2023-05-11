مي كساب ومنة فضالي يكشفان عن عمرهما والجمهور يقول غير معقول | بالفيديو

ظهرا الفنانتين مي كساب ومنة فضالي مع الإعلامي مصطفى الأغا في برنامج صدى الملاعب، عبر قناة mbc، وتحدثا عن كثير من حياتهما الشخصية والفنية.

في غضون ذلك، سألهم الإعلامي مصطفى الأغا عن عمرهم في البرنامج وقالت مي كساب إنها تكبر في العمر عن صديقتها منة فضالي بما يقارب ٥ سنوات.

وذكرت مي كساب عمرها وهو ٤١ عاماً، لذلك يكون عمر الفنانة منة فضالي يقارب من ٣٦ عاماً أو ٣٧ عاماً، وهو ما لم يتوقعه الجمهور العربي.

وتشارك الاثنان في مسلسل “جعفر العمدة” في رمضان ٢٠٢٣، والمسلسل من بطولة الفنان محمد رمضان، مي كساب، منة فضالي، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، أحمد فهيم، جوري بكر، عصام السقا.