مي كساب: أوكا كان بيزعقلي وهو بيتفرج على “جعفر العمدة” وبيقولي مش هتتهدي غير لما تطلقي تاني

أعربت الفنانة مي كساب، عن سعادتها البالغة بتكريمها في حفل توزيع جوائز “دير جيست” الذي أقيم أول أمس السبت، عن دورها في مسلسل “جعفر العمدة”.

الفنانة مي كساب في لقطة من مسلسل "جعفر العمدة" - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وظهرت مي، في الحفل مع (عمر) شقيق زوجها مؤدي أغاني المهرجانات (أوكا)، حيث اعتقد البعض أنه نجلها، ولكنها نفت ذلك قائلة: “ده (عمر) أخو جوزي مش ابني.. ابني لسه عنده 4 سنين”.

ووجهت مي، الشكر لجمهورها قائلة: “بشكل الجمهور اللي واقف في ضهرنا.. ويارب دايمًا نبقى عند حسن ظنه ونعمل شغل يليق بيهم وبعقولهم”.

وعن طريقة تفاعل زوجها مع المسلسل وقت عرضه الأول على الشاشة، قالت: “أوكا كان بيزعقلي زيه زي جمهور محمد رمضان بالظبط.. وكان بيقولي إيه يا ثريا اللي بتعمليه كل شوية ده.. مش هتتهدي غير لما تطلقي تاني”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” عرض في السباق الرمضاني لعام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وهو من بطولة: محمد رمضان، وزينة، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وأحمد داش، من تأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.