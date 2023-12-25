مي عمر: “نعمة الأفوكاتو” هيبقى أحسن مسلسل عملته في حياتي

كشفت الفنانة مي عمر، في تصريحات صحفية على هامش حضورها لحفل توزيع جوائز “دير جيسيت” لعام 2023، عن تفاصيل مسلسلها الجديد “نعمة الأفوكاتو” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، والذي تتعاون فيه مع زوجها المخرج محمد سامي، حيث يتولى مهمة الكتابة والإخراج للعمل.

الفنانة مي عمر في جلسة تصوير سابقة - مصدر الصورة: حساب مي عمر على إنستجرام

حيث قالت الفنانة مي عمر، عن المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024: “هيبقى أحسن مسلسل عملته في حياتي.. وبالنسبة لي هيبقى تحدي كبير لإني بعمل فيه شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لي”.

وعن الشكل الذي ستظهر به خلال العمل، قالت الفنانة مي عمر: “كنت تخينة وقت التصوير عشان الشخصية عايزة كده.. ودلوقتي بحاول أرجع تاني لجسمي الطبيعي”.

الجدير بالذكر أن “نعمة الأفوكاتو” هو مسلسل مكون من 15 حلقة فقط، يشارك في بطولته كلًا من: أحمد زاهر، وأروى جودة، وكمال أبو رية، وعماد زيادة، وهو من تأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.