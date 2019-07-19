مي عز الدين الفنانة المصرية الشابة التي لم تتزوج حتى الآن تعرضت الأيام الماضية لعاصفة من الجدل أثارها متابعيها على السوشيال ميديا بعد نشر صور عيد ميلاد الفنان احمد السعدني

من خلال حسابها على ”إنستغرام وكانت تشاركه الإحتفال وبدت الصور وكان بينهما علاقة أو ارتباط وهذا ما أزعج الفنانة الشابة ودفعها لتتحدث عن حقيقة تلك الصور.

مي عز الدين توضح الحقيقة كاملة

في تصريح للفنانة مي عز الدين لصحيفة” ارم نيوز” أوضحت الحقيقة وقالت إن أحمد السعدني يعد أقرب صديق لها وهي تقدره وتحترمه وهو فنان له حياته الخاصة واسرته ولابد أن تحترم خصوصيات الغير حتى لا تتسبب في خراب البيوت،وتابعت الموضوع زاد جدا عن الحد مش كل صورة انزلها مع واحد من أصدقائي يقال اني سأتزوج منه.

اشارت مي أنها بمجرد ان نشرت صورً جديدة مع الفنان أحمد السعدني، وجدت موجة كبيرة من التساؤلات والانتقادات وتعليقات غير المقبولة عن ارتباطها، واكدت على أن هذه التعليقات كلها مجرد سخافات مبنية على الباطل وتسبب لها الضجر والازعاج ، وطلبت من جمهورها احترام خصوصيتها.

أكدت مي عز الدين أنها تتمنى أن تشترك في عمل مع احمد السعدني حين وجه إليها سؤال خاص بذلك وأجابت انها تعتبره فنان موهوب، وقدير كما أنه عزيز عليها جدا ومن اقرب الناس اليها.

جدير بالذكر أن الفنانة مي عزالدين قامت بتجسيد دورها في مسلسل رمضان قبل الماضي” رسائل” وهي ترتدي الحجاب بشكل جميل جعل منه استيل للفتيات وسمي “حجاب مي عزالدين”.

نشرت مي ايضأ صورة لها هي، وامها وكتبت عليها عبارة من كلمتين “كل حاجة” حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيها جمال والدتها ومدى الشبه الكبير بينهما حيث وصلتها تعليقات اعجاب كثيرة حول هذه الصورة.