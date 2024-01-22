مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة ظهر فيها وهو يجلس في “الكوشة” بجانب الفنانة مي سليم التي كانت ترتدي فستان زفاف، مما أثار جدلًا كبيرًا حول احتمال زواجهما، خاصة مع عدم وجود أي تعليق من الفيشاوي على الصورة.

أحمد الفيشاوي ومي سليم - مصدر الصورة: حساب أحمد الفيشاوي على إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة التي تم تداولها بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية، وطرح العديد من الأسئلة حول مدى حقيقة الصورة أو إذا كانت مشهدا فنيًا.

وفي ردها على هذا الجدل، أكدت مي سليم أن الصورة جزء من فيلم جديد يحمل اسم “بنقدّر ظروفك” الذي تشارك في تصويره حاليا، مؤكدة أن الموضوع لم يتجاوز حدود العمل الفني، قائلة: “لو فيه حاجة هخبيها ليه؟.. الصورة عبارة عن فيلم جديد بنصوره دلوقتي اسمه (بنقدر ظروفك).. والموضوع ما خرجش عن الإطار ده”.

يُشار إلى أن مي سليم ستشارك في مسلسل “سر إلهي” في شهر رمضان المقبل، والذي يضم نخبة من الفنانين ومن إخراج: رؤوف عبد العزيز.