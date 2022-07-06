“ميهمنيش الرأي العام” أسباب قبول فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

أسباب قبول فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة قالها بعد أن قال ما يهمنيش الرأي العام هذا هو ما قاله المحامي الشهير فريد الدين بعد قبوله الدفاع عن محمد عادل قاتل نيره اشرف طالبة المنصورة وقد أعلن أسباب قَبُول الدفاع عن قاتل نيره بعد صدور الحكم اليوم من محكمه جنايات المنصورة ومعاقبه محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيره اشرف بالإعدام شنقا وذلك بعد إحالة أوراقة إلى مفتي الجمهورية.

أسباب قبول فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

وقد حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبه محمد عادل محمد إسماعيل عِوَض الله بالإعدام ومصادره السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

فريد الديب يدافع عن قاتل نيرة

منطوق الحكم: بسم الله الرحمن الرحيم: بعد مُطالعةِ أوراق الدعوى، وما تمَّ فيها من تحقيقاتْ، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمةِ العلنيةِ والسرية.. وبعد سماعْ أقوال المتهم، وطلبات النيابةِ العامة، والمرافعةِ قانونًا، وبعد أخْذِ رأي فَضيلة مُفتي الجُمهورية، والذي انتهى فيهِ، إلى أنَّ القتلَ بسكينٍ مُوجبٌ للقصاص شرعًا، وأنَّ الثابت في الدعوى أنَّ الجُــرمَ المُسندَ إلى المُتهم، قد ثَـبَـتَ وتأييد شَـرعًا في حَـقِّه.

فريد الديب ومحمد عادل

وجاء بعد ذلك أعلان المحامي الشهير فريد الديب عن قبوله الدفاع عن محمد عادل والمتهم بذبح الفتاة الجامعية طالبة المنصورة نيره اشرف في القضية التي حازت على اهتمام الرأي العام وحازت على اهتمام الجميع على المستوى القضائي والإعلامي والاجتماعي.

وقال الديب انه لا يهتم باتجاهات الرأي العام حول قضيه مقتل نيره اشرف ولا أراء السوشيال ميديا ولكن احترامه هو للقانون فقط و لتحقيق العداله لان هذا هو أبرز أهدافه، وقال الديب انه عمل في العديد من القضايا المتعلقة بالرأي العام وكانت اتجاهات الرأي العام مخالفه لصحيح القانون ونجح بعدها في تحقيق العدالة وإرثاء قيم القانون في دفوعه.

كما قال الديب انه سوف يطلع على قضيه نيره اشرف وأوراق إدانه المتهم فورا صدور الحكم، مؤكدا انه سوف يستند في دفعه إلى الكلمة التي ألقاها اعظم قاض في محكمه النقض وجدي بك عبد الصمد عن العدالة.

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