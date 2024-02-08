ميس حمدان: أرفض وصف “ضيفة شرف” في أي عمل فني

أعربت الفنانة ميس حمدان عن بالغ سعادتها بمشاركتها في فيلم “السيستم” مع الفنان طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، والذي تم طرحه مساء أمس في دور العرض السينمائي.

ميس حمدان - صورة أرشيفية

وقالت ميس حمدان خلال تصريحات تلفزيونية، أنها ترفض وصف “ضيف شرف” التي يتم كتابتها في التتر لأن شخصيتها في العمل محورية، متابعة: “أنا عملت مشهدين حلوين جدًا ومبحبّش كلمة ضيفة شرف دي، والمشهدين كانوا محوريين في الفيلم، ومبروك لكل طاقم العمل وكل أبطاله”.

وتابعت: “عجبني أوي فكرة الفيلم لأن أحمد الفيشاوي في الحقيقة مالوش علاقات نسائية، وكمان طارق لطفي طالع بشخصية مختلفة تمامًا عن الحقيقة لأنه رجل وقور وعاقل ومحترم، لكن في الفيلم رجل لعوب وليه علاقات نسائية كتير”.

فيلم “السيستم” من بطولة طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش. ميس حمدان، محمد علي رزق، بسنت شوقي، وتأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري”.