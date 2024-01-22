ميسرة: نفسي أتجوز وائل الدحدوح.. ولو فتحوا باب الجهاد عندي استعداد أروح فلسطين

أثارت الفنانة ميسرة، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التليفزيونية التي أدلت بها بشأن أمنية الزواج من المراسل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، حيث قالت: “نفسي أتجوز وائل الدحدوح لإنه راجل بمعنى الكلمة”.

الفنانة ميسرة في لقطات من أعمالها الفنية السابقة - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت: “الراجل أهله بيموتوا وبيستعوضهم لربنا وبيقول معلش كله فدا فلسطين.. صعب تلاقي راجل كده.. أنا لو لقيت راجل زيه مش هبص للفلوس”.

وبعد السخرية من تصريحاتها، دافعت الفنانة ميسرة، عن نفسها في تسجيل صوتي قالت فيه: “الناس بتحكم عليا من أدواري الفنية.. بس ما يعرفوش ميسرة على حقيقتها”.

وتابعت: “أي واحدة تتمنى ترتبط بواحد شبه الدحدوح.. عنده القوة والشجاعة والصبر والإيمان والثبات واليقين اللي عنده هو وكل أهل غزة”.

وأختتمت حديثها قائلة: “لو فتحوا المعابر أو فتحوا باب الجهاد.. عندي استعداد أسيب مصر وأروح فلسطين أشتغل كممرضة عشان أساعد المصابين”.