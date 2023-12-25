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ميساء مغربي: أغفر الخيانة ولا أمانع أن أكون زوجة ثانية.. ويمكن أن أرتبط برجل أصغر مني

أسامة محمد

أثارت الفنانة ميساء مغربي، ضجة كبيرة بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال الساعات الأخيرة الماضية بشأن تعدد الزوجات وموقفها من الخيانة الزوجية.

حيث قالت ميساء، خلال حلولها ضيفة في برنامج “عندي سؤال” الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، ويعرض عبر قناة “المشهد”: “بالنسبة لي الخيانة الزوجية أمر نسبي وقد أغفرها.. فالخيانة الجسدية لا تعني شيء بالنسبة لي.. ولكن الأمر يختلف إذا كانت لزوجي علاقة كاملة مع امرأة أخرى”.

وأضافت: “لا أمانع أن أكون زوجة ثانية أفضل من أن أتحمل ألم الشك في زوجي طوال الوقت.. والرجل لا تكفيه أنثى واحدة ولكن تكفيه امرأة واحدة.. والاستقرار الأسري ليس ضروريًا أن يكون في وجود زوجة وحيدة”.

وتابعت: “يمكن أن أرتبط برجل أصغر مني.. لإن النضوج ليس له علاقة بالعمر.. وما يهمني أن يكون الرجل مقتدرًا ماديًا”.

 


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عن الكاتب:
أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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