موقف محرج يتعرض له الفنان محمد رمضان أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية

حدث للفنان محمد رمضان موقف محرج، وذلك أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، حيث فوجئ الفنان محمد رمضان بتمزق بنطلونه خلال تصوير أحد مقاطع الأغنية.

محمد رمضان أثناء تصوير أغنية كأس الأمم- المصدر: "انستجرام"

ومن جانبه فقد قام الفنان محمد رمضان بنشر مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير مشهد الأغنية وقام بالتعليق عليه قائلا: ” اكتر موقف محرج حدث لي أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا ودا بعد قطع بنطلوني وسط الشوت وكملت عشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج… دي أصول الشغلانة… بس عدت الحمد لله”.

أغنية كأس الأمم الأفريقية

ومن جانبه، يقوم الفنان محمد رمضان بتقديم الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في دولة كوت ديفوار 2023، والتي تحمل اسم “Akwaba”.

في بداية شهر ديسمبر الحالي سنة 2023، قام الفنان المصري محمد رمضان بتسجيل الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها في دولة ساحل العاج، الأغنية بعنوان “Akwaba” وهي أغنية إفريقية باللغة الإنجليزية والعربية، تم تسجيل الأغنية في استوديو في القاهرة بمشاركة الفنانة النيجيرية Yemi Alade.

وقام الفنان محمد رمضان بالتعليق على تسجيل الأغنية قائلا: “أنا فخور بكوني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا، إنها لحظة مهمة بالنسبة لي ولكل العرب”.

كما تتميز الأغنية بإيقاعها الإفريقي المميز وكلماتها التي تدعو إلى الوحدة والتضامن بين دول القارة السمراء.

وكانت أغنية “Akwaba” قد تم طرحها في الأول من شهر ديسمبر 2023، وقد حققت نجاحا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وسوف يقوم بمشاركة الفنان محمد رمضان في هذه الأغنية الجديدة الفنانة الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من دولة كوت ديفوار، التي اشتهرت بأغنيتها العالمية التي تحمل عنوان “بريميير جاو”؛ كما ستشارك العمل أيضا المطربة النيجيرية ” يمي ألادي ” صاحبة شهرة “جوني”، والمنتج الشهير داني سينثي .

أعمال محمد رمضان الأخيرة

من جانب آخر فقد قام الفنان محمد رمضان بالإعلان عن طرحه أغنية جديدة تحمل عنوان“ عيد ميلادي ” وقد كتب الفنان من خلال حسابه الشخصي على موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة “إنستجرام”: “أغنية النهاردة عيد ميلادي مع المطرب سكيلز، طلبت تأجيل الأغنية ولكن الشركة في نيجيريا لم تستجب لطلبي”.

كما أضاف: “ولازم انزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لان ده شرط يجب الالتزام به لأنه مكتوب في العقد الي بينا بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا”.