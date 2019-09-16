موقع وزارة التموين tamwin.com لخدمات عدة أبرزها الاستعلام عن البطاقات وتقديم التظلمات

موقع وزارة التموين tamwin.com

لتصفح والوصول إلى tamwin.com موقع وزارة التموين، يمكنك الدخول على رابط الموقع، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بمهام متعددة تلمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر وتتلخص أهمها في ضمان وصول كل من دقيق الخبز البلدي من الأفران (القمح)، وأنابيب البوتاجاز من المستودعات (الغاز الطبيعي) والسلع التموينية من المتاجر (الزيت والسكر والأرز وغيرها)، بالدعم المناسب والجودة العالية.

كما تنسق وزارة التموين مع وزارات أخرى منها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من بينها المنشآت التابعة، الهيئة العامة للسلع التموينية، الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، القابضة للصناعات الغذائية، جهاز حماية المستهلك، جهاز تنمية التجارة الداخلية، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، المصرية القابضة للصوامع والتخزين، اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية

وتستعد وزاة التموين في المرحلة التالية تنقية البطاقات للمرحلة الرابعة، من خلا

المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين

مجموعة من المعايير بينها:-

استهلاك عالي للكهرباء شهريا بما يزيد عن 1000 كيلو وات ، و إذا كان لدى الأسرة أكثر من 3 سيارات لا تستحق الدعم ، و أن يكون للأسرة قيمة مضافة تزيد عن 200 ألف جنيه ، كما أن يكون التقدير الضريبي على الأسرة يزيد عن 100 ألف جنيه .

كما أن يكون للأسرة سيارة عالية الثمن موديل بعد عام 2013 ، بجانب وجود حيازة زراعية تزيد عن 15 فدان ، و حساب جمارك استيراد للأسرة تزيد عن 50 ألف جنيه ، و أن يكون للأسرة جمارك واردات تزيد عن 100 ألف جنيه ، و راتب حكومي شهري بالأسرة أكثر من 15 ألف جنيه.

تظلم بطاقة التموين دعم مصر