موقع مخالفات المرور و الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

أطلقت الحكومه المصرية خدمة الاستعلام عن جميع خدمات المرور الكترونيا لجميع مواطنين اصحاب السيارات الملاكى او الاجرة , حيث يمكن من خلال رقم اللةحه الخاصة بالسيارة الاستعلام والدفع الكترونيا سواء استعلام عن مخالفة مرورية او دفع الكترونى لمخالفات رخص المركبات او مخالفات رخص القيادة دون الذهاب الى الوحدة المرورية التابع لها .

ويمكن لجميع السائقين الدخول عبر موقع النيابه العامه والاستعلام من خلالة وسنوضحه لحضراتكم من خلال هذا المقال .

موقع وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

قد يهمك: • رابط وخطوات تقديم التظلمات على المخالفات المرورية لعام 2021 وكيفية الاستعلام عنها من خلال موقع النيابة العامة

الان يمكن الدخول عبر موقع النيابة العامة المصرية وبعد الدخول على الموقع ستقوم بانشاء حساب جديد وستقوم باختيار الاستعلامات اذا كنت تريد الاستعلام عن مخالفة او ايقونه الدفع اذا كنت ستتم الدفع الكترونيا .

وبعد الضغط على ايقونه الاستعلامات ستقوم باختيار مخالفات رخص المركبات او مخالفات رخص القيادة وتقوم بادخال باقى البيانات من رقم الرخصه ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص ثم الضغط على زر الاستعلام وستظهر قيمة المخالفات الخاصه بك .

وياتى هذا فى اطار الدولة ووحدات المرور فى الحد من حوادث الطرق بوضع عدد من شروط استخراج رخصه القيادة ومنها :

ان يكون سن المتقدم لطلب الرخصه تجاوز ال 18 عاما .