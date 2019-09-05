موقع دعم مصر tamwin رابط وخطوات تقديم التظلمات وإضافة المواليد 2019







تقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية كيفية تقديم تظلمات من خلال موقع دعم مصر، حيث أعلنت وزارة التموين عن بدء خدمة تقديم الشكاوى الخاصة ببطاقات التموين، كما يمكن تقديم تظلمات حذف البطاقات الذكية، ويوجد ضوابط محددة يتم علي أساسها الحذف من خلال أربع فترات، وفقا للمعاير والقواعد المحددة وفقا لأسباب الحذف من البطاقات التموينية، إجراء عملية تنقية للبطاقات الغير مستحقة للدعم، وفقا لشروط محددة ويتم البت في الطلبات المقدمة بعد مراجعتها ومعرفة مدي استحقاقها للتموين.







موقع دعم مصر

يمكن تقديم شكاوى بطاقات التموين من خلال الدخول علي موقع مساندة مصر، ويمكن أجراء تحديث البطاقات أيضا من خلال موقع دعم مصر، حيث وضعت وزارة التموين وقت محدد لإرجاع المحذوفين من البطاقات التموينية، ويمكن تجديد بطاقة التموين وفقا لشروط معينة ومن خلال تقديم المستندات التالية:







تقديم إيصال كهرباء حديث.

تقديم صور شهادات الميلاد الخاصة بالأفراد المتواجدين بالبطاقة التموينية.

تقديم صور بطاقات الرقم القومي.

وتقديم صورة بطاقة التموين والرقم السري الخاص بها.

ويتم حصول مقدم الطلب علي إيصال يدل علي انه قد تم تسليم الأوراق.

وبعد فترة 10 أيام يمكن سؤال الموظف المختص عن حالة الطلب.

وناشدت وزارة التموين المواطنين علي سرعة تحديث البطاقة التموينية لتفادي إيقاف البطاقة، كما يمكن إضافة المواليد في الوقت المحدد لرقم البطاقة، وفقا لخطوات تقديم إضافة المواليد الجدد التي وضعتها وزارة التموين.







إعادة المحذوفين من بطاقة التموين 2019







يمكن إعادة الأشخاص المحذوفين من بطاقة التموين من خلال التوجه لمكتب التموين الخاص بالمنطقة، والتي سبق استخراج البطاقة التموينية منها، وتقديم شكوي بشان حوث خطأ في عدد أفراد البطاقة التموينية، حيث أتاحت الوزارة التجديد إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي، والآن سوف نتعرف علي المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.

تقديم إيصال كهرباء حديث.

تقديم صورة حديثة لصاحب البطاقة التموينية.

تقديم صور بطاقات الأشخاص الموجودين بالبطاقة.

تقديم صور شهادات الميلاد حديثة إلكترونيا.

خطوات تقديم شكاوى تجديد بطاقة التموين 2019

يمكنكم تقديم استمارة الخاصة بتقديم الشكوي من أحد مكاتب التموين.

قم بتعبئة التظلم في الاستمارة.

قم بكتابة كافة المعلومات الخاصة بالمستفيدين من البطاقة التموينية.

قم بتسجيل الاستمارة في مكتب التموين.

سوف يتم إعطائك إيصال يدل علي التسجيل.

وسيتم تسجيل الطلب علي الحاسب الآلي.

إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية

يمكن إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية من خلال الدخول علي موقع دعم مصر، وتعبئة البيانات المطلوبة والنقر علي تجديد البيانات ثم اختيار إضافة مواليد، وكتابة رقم البطاقة التموينية قم إدخال الرقم القومي، وكتابة البيانات الخاصة بالمواليد المراد إضافتهم.